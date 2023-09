Türk müteahhitlerden 135 ülkede 438 milyar dolarlık iş

Takip Et

Diyarbakır'da KAMİAD ile Diyarbakır Ticaret Odası (DTO) işbirliğiyle "Türkiye Buluşmaları" programı düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Diyarbakır'ın son süreçte büyük atılımlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Kamu yatırımlarının üst seviyeye çıkması ve kalitesinin artmasına emek veren müteahhitlere teşekkür eden Pendik, şöyle konuştu:

"Türkiye'miz hakikaten son yıllarda çok büyük atılımlar gerçekleştirdi. Enerjiden ulaşım ve iletişime, eğitimden, sağlığa birçok kamu yatırımı, kamu altyapısı hakikaten çok üst seviyeye çıktı ve hem bölgemizdeki ülkelere hem de dünyaya örnek olan çok eşsiz eserler ortaya çıktı. Burada müteahhitlerimizin çok değerli katkılarını ve emeklerini gördük. Bugün köylerimiz 20-30 yıl öncesine göre çok daha iyi bir konumda. Bunda da müteahhitlerimizin çok kıymetli destekleri var."

135 ülkede 438 milyar dolarlık iş

Türkiye Müteahhitler Birliği Genel Başkanı Erdal Eren de Türk müteahhitleri olarak 135 ülkede iş yaptıklarını kaydetti.

"Türk müteahhitleri olarak dünyada toplam 438 milyar dolar bir hacmimiz olmuş ve bununla gurur duyuyoruz." diyen Eren, Türk insanına başka ülkelerin bütçelerinden istihdam yarattıklarını ifade etti.

Sektörde yaşanan sorunlara değinen Eren, "Biz depremde yıkılmayacak evler yapmak zorundayız. Üstünden kamyon geçerken çökmeyecek yollar inşa etmek zorundayız. İşini doğru yapmayan meslektaşlardan ayrılmak zorundayız. Onları elemek zorundayız. Bu doğrularla birlikte her türlü işbirliği yapmaya devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

'Hakettiğimiz saygıyı göremiyoruz'

KAMİAD Genel Başkanı Ali Adıgüzel ise inşaat sektörünün Türkiye'nin ana lokomotiflerinden biri olarak yaklaşık 256 alt sektörü bünyesinde barındırdığını belirtti.

Adıgüzel, şöyle konuştu: "İnşaat faaliyetlerinin en önemli alt kısımlarını icra eden ve kamu yatırımlarını hayata geçiren biz kamu müteahhitleri, muhatabı devlet olduğu için her zaman taviz vermesi gereken cefakar iş insanlarıdır. Üzülerek belirtmek isterim ki bu güzide meslek, tarihin hiçbir döneminde hakkettiği saygıyı görmemiştir. Yaşanan her deprem sonrasında, bütün fatura her dönem müteahhit kesimi üzerine mal edilmiştir. işin doğası gereği bu durum, kamuoyu nezrinde bütün müteahhitleri ciddi itibar kaybına uğratmış ve mesleki dezenformasyonumuzu yüksek oranda artmasına neden olmuştur."