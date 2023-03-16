Türkiye LPG Derneği Başkanı belli oldu

Türkiye LPG Derneği’nin 15 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen 46. Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetim de belirlendi. Eyüp Aratay, 2 yıl süreyle yeniden Türkiye LPG Derneği Başkanı olurken Yönetim Kurulu Üyeleri ise Gökhan Tezel (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Güray Işıkgüner (Muhasip Üye), Ayşe Abamor Bilgin, Cem Deniz, Tolgay Nur, Yakup Yazar, Mahmut Çil ve Fehmi Arıkan’dan oluştu.

Türkiye enerji sektörünün köklü ve güçlü STK’ları arasında yer alan Türkiye LPG Derneği’nin tam 51 yıldır sektörümüze ve ülkemize katkı sağlayan, kamu yararını gözeten çalışmalara imza attığına değinen Eyüp Aratay, “Türkiye LPG Derneği, kurulduğu ilk günden bu yana çok aktif ve etkili bir STK olarak, ülkemizde LPG’nin gelişiminde ve dünyanın sayılı sektörleri arasında yer almasında önemli ve belirleyici rol üstlenmiştir. Dernek olarak, önümüzdeki 2 yıllık yeni dönemde de ülkemiz, sektörümüz ve kamu yararı odağımızla güçlü çalışmalarımızı aralıksız ve güçlü bir şekilde sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Enerji sektörünün ilk derneği

1972 yılında 14 üye ile enerji sektörünün ilk derneği olarak kurulan Türkiye LPG Derneği (TLPGD), Türkiye’nin en eski ve aktif derneklerinden biri konumunda. TLPGD, kuruluşunun hemen ardından dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurarak; o döneme kadar Türkiye’de herhangi bir yönetmeliğe bağlı bulunmayan tüplü LPG’yle ilgili ilk standartların oluşturulması ve yürürlüğe girmesini sağlayarak da alışılagelmişin dışında bir ilke imza atmıştı.

SHV Energy’nin de ülke sorumlusu

Enerji sektöründeki kariyerinde 1994 yılından bu yana İpragaz’da çeşitli görevlerde bulunan Eyüp Aratay, birçok önemli başarıya imza attı. 30 Eylül 2017 tarihinden itibaren İpragaz CEO’su olarak göreve başlayan Eyüp Aratay, aynı zamanda LPG’nin dünya devi SHV Energy’nin ülke sorumluluğunu da üstlendi.