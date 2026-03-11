Türkiye’nin e-ticaret hacmi 4,6 trilyon TL’ye yükseldi
2019’da 136 milyar TL olan Türkiye'nin e-ticaret hacmi 2025 yılında 4,6 trilyon liraya yaklaştı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, pazarın sürekli büyüdüğüne işaret ederek, “İhtiyaç duyulması halinde e-ticarette güveni artırmak için idari tedbirler alacağız” dedi.
Global ölçekte modern dağıtım sistemlerinde daha önemli bir rol üstlenerek mal pazarının genişlemesini sağlayan e-ticaret pazarı, hızlı büyümesini sürdürüyor. Son veriler, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de e-ticaretin hızlı bir gelişim sürecine girdiğini gösteriyor.
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın verdiği bilgilere göre, 2019’da 136 milyar TL olan Türkiye e-ticaret hacmi 2024’te 21 kat arttı. Türkiye’nin 2025 yılı e-ticaret hacmi ise 4,6 trilyon liraya yaklaştı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, e-ticaret pazarının ve hacminin sürekli olarak büyümeye devam ettiğini belirtti.
“22 çeyrektir büyüyoruz”
Sektörün gelişimi için her zaman ETİD’le sektörle alakalı görüşmeler yaptıklarını ve yakın bir işbirliği içinde olduklarını dile getiren Gürcan, “E-ticarete güveni artırmaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecek, ihtiyaç duyulması halinde idari tedbirleri hayata geçireceğiz.
Bu bilinçle hareket ederek bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de sizlerle işbirliği yaparak sorunlara karşı en iyi çözümleri üreteceğimize yürekten inanıyorum” dedi. Küresel ekonomik büyümenin zayıf seyrettiği, dış ticaret artış hızının tarihsel ortalamanın altında kaldığı, ticaret savaşları ve korumacılık eğilimlerinin giderek güç kazandığı bir dönemden geçildiğini anlatan Gürcan, bölgede yaşanan gelişmelere rağmen Türkiye’nin ekonomik büyümesini sürdürdüğünü dile getirdi.
Türkiye ekonomisinin gelişimi hakkında konuşan Gürcan, 2025 yılı son çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 3,4 artarak ekonominin son 22 çeyrektir kesintisiz büyüme performansı gösterdiğini belirterek, “GSYH 1 trilyon 596 milyar dolara ulaştı. Bu büyüme performansında ihracatın da katkısı belirleyici oldu. 2025 mal ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artarak 273,4 milyar dolara yükseldi” dedi.
“Hedeflerimizin üzerine çıktık”
ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu, 2025 yılı e-ticaret için 100 milyar dolarlık bir hedefleri olduğunu hatırlattı. Çevikoğlu, "Sektörümüze yönelik bu veriler mayıs ayında bakanlığımız tarafından açıklanıyor ama bizim düşüncemiz 100 milyar dolarlık bu hedefi aştığımız yönünde. E-ticaret bu sene de büyümeye devam ediyor. Sektörümüzde entegrasyonlarla büyümek oldukça önemli. Değişik disiplinlerin ve sektörlerin birbirileriyle entegrasyonu dünyanın gündeminde şu anda. Artık ‘her şeyi kendimiz yapacağız’ devri geçti. Herkes bildiği işi iyi yapsın ve onlarla entegre olalım. Dernek olarak gençlere ve girişimcilere bu alandaki desteğimiz sürecek” dedi.