Türkiye’nin e-ticaret hacmi 4,6 trilyon TL’ye yükseldi

Global ölçekte modern da­ğıtım sistemlerinde da­ha önemli bir rol üstle­nerek mal pazarının genişlemesi­ni sağlayan e-ticaret pazarı, hızlı büyümesini sürdürüyor. Son ve­riler, dünyada olduğu gibi Türki­ye’de de e-ticaretin hızlı bir geli­şim sürecine girdiğini gösteriyor.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mah­mut Gürcan’ın verdiği bilgilere göre, 2019’da 136 milyar TL olan Türkiye e-ticaret hacmi 2024’te 21 kat arttı. Türkiye’nin 2025 yı­lı e-ticaret hacmi ise 4,6 trilyon liraya yaklaştı. Elektronik Tica­ret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katılan Ticaret Ba­kan Yardımcısı Mahmut Gürcan, e-ticaret pazarının ve hacminin sürekli olarak büyümeye devam ettiğini belirtti.

“22 çeyrektir büyüyoruz”

Sektörün gelişimi için her za­man ETİD’le sektörle alakalı gö­rüşmeler yaptıklarını ve yakın bir işbirliği içinde olduklarını dile ge­tiren Gürcan, “E-ticarete güveni artırmaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecek, ihtiyaç duyulması halinde idari tedbirle­ri hayata geçireceğiz.

Bu bilinçle hareket ederek bugüne kadar ol­duğu gibi önümüzdeki dönemde de sizlerle işbirliği yaparak sorun­lara karşı en iyi çözümleri ürete­ceğimize yürekten inanıyorum” dedi. Küresel ekonomik büyüme­nin zayıf seyrettiği, dış ticaret ar­tış hızının tarihsel ortalamanın altında kaldığı, ticaret savaşları ve korumacılık eğilimlerinin gide­rek güç kazandığı bir dönemden geçildiğini anlatan Gürcan, böl­gede yaşanan gelişmelere rağmen Türkiye’nin ekonomik büyümesi­ni sürdürdüğünü dile getirdi.

Tür­kiye ekonomisinin gelişimi hak­kında konuşan Gürcan, 2025 yılı son çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 3,4 ar­tarak ekonominin son 22 çeyrek­tir kesintisiz büyüme performan­sı gösterdiğini belirterek, “GSYH 1 trilyon 596 milyar dolara ulaştı. Bu büyüme performansında ih­racatın da katkısı belirleyici oldu. 2025 mal ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artarak 273,4 milyar dolara yükseldi” dedi.

“Hedeflerimizin üzerine çıktık”

ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu, 2025 yılı e-ticaret için 100 milyar dolarlık bir hedefleri olduğunu hatırlattı. Çevikoğlu, "Sektörümüze yönelik bu veriler mayıs ayında bakanlığımız tarafından açıklanıyor ama bizim düşüncemiz 100 milyar dolarlık bu hedefi aştığımız yönünde. E-ticaret bu sene de büyümeye devam ediyor. Sektörümüzde entegrasyonlarla büyümek oldukça önemli. Değişik disiplinlerin ve sektörlerin birbirileriyle entegrasyonu dünyanın gündeminde şu anda. Artık ‘her şeyi kendimiz yapacağız’ devri geçti. Herkes bildiği işi iyi yapsın ve onlarla entegre olalım. Dernek olarak gençlere ve girişimcilere bu alandaki desteğimiz sürecek” dedi.