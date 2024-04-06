7 yılda 7 milyar TL değerlemeye ulaştı

Sevilay ÇOBAN

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 2017 yılında kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) hedefi girişimcilik ekosisteminde dünyanın en iyisi olmak. BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, düzenlenen basın toplantısında geride bıraktıkları 7 yılı değerlendirerek, gelecek hedeflerini anlattı.

Bu zamana kadar 5 bin 499 startup’ta toplam 9 bin 222 girişimciye destek verdiklerini belirten Elbaşı , “Girişimlerimiz 7 yıl içinde 920 milyon Türk lirasından fazla yatırım aldı, ulaştıkları yatırım değerlemesi ise 7 milyar Türk lirasını geçti” dedi.

"Dünya gerilerken, BTM yükseldi"

Küresel resesyon, Silikon Vadisi Bankası’nın batışı ve savaşlar nedeniyle 2023'te start-up finansmanın son 5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ifade eden Elbaşı, "2021 yılında tüm dünyada 622 yeni unicorn çıkmıştı. 2022’de bu sayı 348’e, 2023’te 100’e düştü. 2022’de dünyada 42 bin startup yatırım alırken, 2023’te bu sayı 29 bine düştü. Toplam yatırım miktarı 426 milyar dolardan 248 milyar dolara indi. Avrupa’da girişimlere yatırım bir önceki yıla göre yüzde 39 azaldı. BTM ise kurulduğu günden beri yükselen bir grafik çiziyor” diye konuştu.

"2023'te 1.740 girişimciyi destekledik"

2023 yılını değerlendiren Elbaşı, “Yıl boyunca 1.260 girişime sahip 1.740 girişimciyi destekledik. Bu girişimlerin yüzde 41,41’inin yapay zekâ algoritmalarını kullanması, yüzde 44’üne yakınının SaaS modeline sahip olması bu iki alanda çalışan girişimlerin ülkemizde önemli bir artış gösterdiğine işaret ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da her sektörden, tüm seviyelerdeki girişimi desteklemeye ve girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

En genç girişimci 15 yaşında

Geçtiğimiz yıl destekledikleri girişimcilerin profilinden bahseden Elbaşı, “Şu an en genç BTM’li 15 yaşında en deneyimli BTM’li 65 yaşında. Girişimcilerimizin yarısından fazlasının 15-25 yaş arasında olması ve büyük kısmının erken aşamadaki girişimcilerden oluşması BTM’nin girişimcilik ekosistemin ülkemizde büyümesi ve güçlenmesinde üstlendiği önemli rolü gösteriyor” diye konuştu. Elbaşı, BTM girişimlerinin 2023 yılında 247 milyon Türk lirası tutarında yatırım alarak, 2.2 milyar Türk lirası yatırım değerlemesi elde ettiklerine de dikkat çekti.

Unicorn’ların adresi olacak

Girişimlerin yatırım aşamasında İTO bünyesindeki 81 meslek komitesine sunum yapabildiklerini de dikkat çeken Elbaşı, “BTM sürekli olarak kendini geliştiren ve yenileyen bir yapıda ilerliyor. BTM’nin bu yaklaşımı girişimcilik ekosisteminde otorite olarak kabul edilen UBI Global tarafından da takdirle karşılanıyor. BTM henüz 2 yaşındayken, 2019 yılındaki çalışmaları nedeniyle 2020 yılında UBI Global tarafından 'Dünyanın En Çok Gelecek Vaat Eden Merkezi' seçilmişti.

Aynı platform tarafından son hazırlanan endekste ise dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezi arasında yer aldı. Şimdi hedefimiz dünyanın en iyi kuluçka merkezi ve en büyük startup arz mekanizması olmak. Ayrıca önümüzdeki dönemde BTM bünyesinden birçok Unicorn çıkması da önceliklerimiz arasında yer alıyor” dedi.