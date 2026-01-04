Ali Metin Kazancı hayatını kaybetti! Ali Metin Kazancı kimdir? Ali Metin Kazancı neden öldü? Ali Metin Kazancı serveti ne kadar?

Kazancı Holding’in kurucusu ve Onursal Başkanı Ali Metin Kazancı’nın vefat ettiği bildirildi. Kazancı, kurucusu olduğu holdingin bugünlere ulaşmasında önemli rol oynarken, iş dünyasında temsil ettiği vizyon ve kurumsal değerlerle dikkat çekti.

Mütevazı duruşu ve insan odaklı yaklaşımıyla tanınan Ali Metin Kazancı, yalnızca bir iş insanı olarak değil, aynı zamanda birçok girişimciye ilham veren bir isim olarak öne çıktı. Kazancı’nın ardında bıraktığı kurumsal mirasın, holdingin kültüründe ve iş yapış anlayışında yaşamaya devam edeceği ifade edildi.

Ali Metin Kazancı’nın cenazesi, 4 Ocak 2026 Pazar günü, Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.