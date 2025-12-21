Alman Bilfinger'den Türkiye hamlesi: Anlaşma imzalandı

Uluslararası endüstriyel hizmetler alanında faaliyet gösteren Bilfinger, Türkiye'de Teknokon Grubu'nun bazı önemli iş kollarını bünyesine kattığını açıkladı.

Satın alma kapsamında, üç farklı lokasyonda hizmet veren Teknokon Servis & Bakım ile Teknokon Endüstri şirketleri yer alırken, işlem yaklaşık 1.000 nitelikli çalışanı ve yıllık üst çift haneli milyon Euro düzeyindeki ciroyu kapsıyor.

Devir işlemleri 2026'nın ilk yarısında tamamlanabilir

Taraflar arasındaki anlaşmalar 18 Aralık'ta imzalanırken, devrin Rekabet Kurumu'nun onayının ardından 2026'nın ilk yarısında tamamlanması öngörülüyor.

Söz konusu adımın, Bilfinger'in verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı büyüme stratejisiyle uyumlu olduğu belirtiliyor. 30 yılı aşkın tecrübesiyle endüstriyel hizmetlerde güçlü bir konuma sahip olan Teknokon'un, yüksek kalite ve güvenlik standartlarıyla tanındığına dikkat çekiliyor.

"Yeni çalışma arkadaşlarımızı sabırsızlıkla bekliyoruz"

Bilfinger Grup CEO'su Thomas Schulz, sürece ilişkin değerlendirmesinde, "Bu satın alma, pazar konumumuzu güçlendirmek, sürdürülebilir ve kârlı büyümeyi desteklemek ve hissedarlarımıza toplam getiri sağlamak amacıyla birleşme ve satın almaları stratejik bir araç olarak kullanma yaklaşımımızla uyumludur. Yeni çalışma arkadaşlarımızı Bilfinger ekibinde ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeni ve umut vadeden bir dönemin başlangıcı"

Teknokon Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Erkan Engin ise, "Bilfinger ailesine katılmak bizim için, ortak güçlü yönlerimiz üzerine inşa edebileceğimiz yeni ve umut vadeden bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Her iki şirket de güvenlik, kalite ve güvenilirliğe büyük önem veriyor ve bu değerleri çalışanlarımız ile müşterilerimizin yararına yaşatmayı hedefliyoruz" dedi.

Devir işleminin tamamlanmasıyla birlikte Teknokon çalışanlarının Bilfinger Segment International bünyesine entegre edilmesi planlanıyor. Bu entegrasyonun, Bilfinger'in Doğu Avrupa ve Orta Doğu'daki faaliyetleri arasında uyumu artırması ve Türkiye'yi bölgesel yeni iş fırsatları açısından önemli bir merkez haline getirmesi bekleniyor.