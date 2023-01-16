Astor Enerji, halka arzdan gelecek kaynakla markaya odaklanacak

Astor Enerji finans, yatırımcı ilişkileri, muhasebe ve mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Olcay Doğan, Astor Enerji’nin 40 yıllık geçmişiyle dağıtım ve güç transformatörleri, yüksek gerilim ve orta gerilim kesicileri ürettiğini ifade etti. Kazançlarını sürekli yatırım yaparak değerlendirdiklerini, yerli firmalar içinde pazar paylarının yüzde 13 olduğunu ifade eden Doğan, şirketin herhangi bir finansal ve mali problemi olmadığını söyledi. Doğan, halka arzdaki temel amaçlarına ilişkin şunları söyledi: “Biz her şeyden önce uluslararası bir şirket olmayı hedefliyoruz. Türkiye’deki güçlü konumumuzu uluslararası alanda da perçinlemek istiyoruz. 90’dan fazla ülkeye şu anda ihracat yapıyoruz. Yurt dışındaki bu konumuzu daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Uluslararası bir marka olmayı hedefliyoruz. Halka arzdan sağladığımız gelirlerle yatırımlar yapacağız. Üretim kapasitemizi daha da artırmayı planlıyoruz. Yeni alanlara da yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz.”

Elektrikli araç şarj istasyonlarında markalaşma

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’ya ihracat yaptıklarını belirten Doğan, bu coğrafyalardaki satışları artırmak istediklerini, ABD’ye de ihracat yapmayı hedeflediklerini bildirdi. Doğan, şirketin toplam satışları içinde ihracatın payının yüzde 18 olduğunu, bu oranı orta ve uzun vadede yüzde 40 seviyesine getirmek istediklerini ifade etti. Elektrikli araç şarj istasyonlarının şirketin yeni faaliyet kollarından biri olduğunu, bu sektör için de önemli bir bütçe ayırdıklarını dile getiren Doğan, 2023’te bu alandaki yatırımları artırarak devam ettirmek istediklerini söyledi.