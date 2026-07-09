Astor Enerji’nden ABD’ye 42,5 milyon dolarlık ihracat

Şirketin Kamu­yu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, anlaşma güç transformatörlerinin tedarikini kap­sıyor.

Sözleşme kapsamında 100 MVA ile 350 MVA kapasite aralığındaki güç transformatörleri ABD’li müşteriye teslim edilecek. KAP’ta yer alan bilgi­lere göre, taraflar arasında imzalanan sözleşmenin toplam büyüklüğü 42 mil­yon 510 bin 595 dolar olarak açıklan­dı.

Anlaşma 8 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girerken, teslimatların 2027 yılının mart, ağustos ve ekim ayların­da tamamlanması planlanıyor. Şirket, ayrıca sözleşmenin finansal büyüklü­ğüne ilişkin bilgi de paylaştı. Buna göre, 42,5 milyon dolarlık anlaşmanın tuta­rı, Astor Enerji’nin 2025 yılsonu hası­latının yüzde 5,63’üne denk geliyor. Bu sözleşmeyle şirket, ihracat odaklı bü­yüme stratejisini ABD pazarında yeni bir anlaşmayla güçlendirmiş oldu.