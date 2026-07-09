Astor Enerji’nden ABD’ye 42,5 milyon dolarlık ihracat
Astor Enerji, Amerika Birleşik Dev¬letleri’nde faaliyet gösteren bir şirketle yeni bir ihracat anlaşmasına imza attığını duyurdu.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, anlaşma güç transformatörlerinin tedarikini kapsıyor.
Sözleşme kapsamında 100 MVA ile 350 MVA kapasite aralığındaki güç transformatörleri ABD’li müşteriye teslim edilecek. KAP’ta yer alan bilgilere göre, taraflar arasında imzalanan sözleşmenin toplam büyüklüğü 42 milyon 510 bin 595 dolar olarak açıklandı.
Anlaşma 8 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girerken, teslimatların 2027 yılının mart, ağustos ve ekim aylarında tamamlanması planlanıyor. Şirket, ayrıca sözleşmenin finansal büyüklüğüne ilişkin bilgi de paylaştı. Buna göre, 42,5 milyon dolarlık anlaşmanın tutarı, Astor Enerji’nin 2025 yılsonu hasılatının yüzde 5,63’üne denk geliyor. Bu sözleşmeyle şirket, ihracat odaklı büyüme stratejisini ABD pazarında yeni bir anlaşmayla güçlendirmiş oldu.