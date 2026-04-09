Beta, küresel enerji talebine yeni kampüsüyle yanıt verecek

Beta Enerji İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, elektrifikasyonun artık ülkeler için savunma sanayi kadar kritik bir arz güvenliği meselesi haline geldiğini vurgularken, özellikle yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi sistemleri (GES) yatırımlarının bu durumu daha da ön plana çıkardığını belirtti.

Dağsuyu, “Küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler ve enerji arz güvenliğine yönelik riskler, yenilenebilir enerji yatırımlarının stratejik önemini her geçen gün daha da artırıyor. Hızlı devreye alınabilmesi, yerli kaynaklara dayanması ve maliyet avantajı sunması sayesinde güneş enerjisi, ülkelerin enerji bağımsızlığı yolculuğunda kritik bir rol üstleniyor” değerlendirmesini yaptı.

Güneş enerjisi sistemlerinin gezegenin tamamında kat ettiği mesafeyi anlayabilmek için 2025 yılında artan küresel yenilenebilir enerji kapasitesine bakmanın yeterli olacağını anlatan Yusuf Cenk Dağsuyu, söz konusu döneme ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Gezegendeki yenilenibilir enerji kapasitesi 2025 yılında, 692 gigavat artarken, bu artışın yaklaşık yüzde 73,8’i tek başına güneş enerjisinden kaynaklandı. Avrupa Birliği’nin 2050 net sıfır hedefi doğrultusunda her yıl yaklaşık 67 milyar euro tutarındaki yatırım ihtiyacı öngörülürken, özellikle 2030’a kadar hızlanması beklenen elektrikli araç yatırımları ve yeşil enerji projeleri de enerji altyapısına olan ihtiyacı katlıyor. Bununla birlikte Afrika başta olmak üzere birçok bölgede ise hala yeni altyapı yatırımı ihtiyacı çok yüksek. Yani küresel ölçekte hem yenileme hem de sıfırdan kurulum kaynaklı çift yönlü bir talep söz konusu. Tam da bu noktada ana faaliyet alanımızı olan trafoların; iletimde ve enerjiyi dönüştürmede bir alternatifi yok. Dolayısıyla yenilenebilir enerji ve elektrifikasyon arttıkça, transformatör ihtiyacı da büyüyecek.”

“Talebi karşılayacak donanıma sahibiz”

Beta Enerji’nin bu dönüşümün merkezinde konumlandığını ifade eden Yusuf Cenk Dağsuyu, yeni kampüs yatırımıyla birlikte üretim kapasitesinde önemli bir sıçrama gerçekleştirdiklerini açıkladı. Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü’nün ilk fazını Mart 2025 itibarıyla devreye aldıklarını anımsatan Dağsuyu, kampüsün 130 milyon dolar yatırım değerine ve 115 bin 155 metrekare büyüklüğe sahip olduğunu kaydetti. Bu kampüs ile global ölçekteki artan talebi karşılayacak donanıma sahip olduklarına atıfta bulunan Dağsuyu, “Eski tesisimizde yıllık 6 bin adedin üzerinde olan dağıtım trafosu kapasitemiz, yeni kampüsle 25 bin adedin üzerine çıktı. Güç transformatörlerinde ise kapasitemizi yaklaşık 30 kat artırdık. Artık 1000 MVA/1000 kV gücündeki devasa üniteleri üretebilecek kabiliyete ulaştık” dedi.

“GES ile enerji üretimimiz 16 kat artacak”

Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü’nde elektrik enerjisinin yenilenebilir enerjiden karşılanacağını açıklayan Yusuf Cenk Dağsuyu, şunları kaydetti: “Yeni kampüsümüzde güneş paneli gücümüzü 8 MW’a çıkararak enerji üretimini yaklaşık 16 kat artırıyoruz. Enerji ihtiyacımızın yüzde 100’ünü kendi ürettiğimiz temiz kaynaktan karşılayarak karbon nötr yolunda önemli bir adım atacağız.”