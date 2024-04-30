BigChefs'ten 2023'te 248 milyon lira kâr: Bir yılda yüzde 28 büyüdü

BigChefs, dün 2023 yılı bilançosunu Kamuoyu Aydınlatma Platformu’ndaki (KAP) açıklamasıyla duyurdu. Buna göre şirketin enflasyon düzeltmesi öncesi 2023 kârı piyasa beklentilerinin üzerinde 248 milyon TL olarak gerçekleşti. Kar önceki yıla göre yüzde 166 artmış oldu.

Deprem bağışları, EYT ve halka arz giderleri gibi tek seferlik harcamalar hariç Düzeltilmiş Net Kâr ise yüzde 14,4 olarak açıklandı. 2022 yılı net kârı enflasyon düzeltmesi öncesi 93,3 milyon TL'ydi.

Restoran açarak büyüdü

Şirketin açıklamasına göre net satışlar enflasyon düzeltmesi öncesi yüzde 93 büyürken, enflasyonla düzeltilmiş reel büyüme yüzde 28 olarak gerçekleşti. Şirketin yatırımcıları için hazırladığı bilgilendirme notunda büyümenin restoran sayısındaki artışla beraber artan ziyaretçi sayısı ve ortalama fiş tutarının artması sayesinde olduğu belirtildi.

Şirket 2023'te brüt kârlılığını enflasyon öncesi rakamlara göre 3,1 puan, enflasyonla düzeltilmiş rakamlara göre de 3,8 puan iyileştirdi.

FAVÖK 506,1 milyon TL

Operasyonel kârlılığı ifade eden FAVÖK ise enflasyon düzeltmesi sonrası 506,1 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki seneye göre yüzde 21 oranında arttı. Bir sefere mahsus giderlerin dışarda bırakılması ile oluşan enflasyon düzeltmesi sonrası FAVÖK 552,6 milyon TL olarak gerçekleşti ve FAVÖK marjı yüzde 25,4 oldu.

120 restorana ulaştı

Aralık 2022'de 100 restoranı bulunan şirket, 2023 yılında Türkiye dahil Almanya, Belçika, Kazakistan, Azerbaycan, Irak, Kıbrıs, Libya ve Gürcistan olmak üzere 9 ülkede, 120 restorana ulaştı. Bir yılda 13 milyon müşteri ağırladı.

BigChefs CEO’su Altan Kosova, rakamlara ilişkin “2023 yılında ülkece göğüs gerdiğimiz zorluklara rağmen, pozitif finansal sonuçlar açıklamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu bilgiler ışığında gelirlerimizi ve kârlılığımızı artıracak yeni adımlar atarak hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlardaki konumumuzu güçlendirecek yatırımlarımıza devam edeceğiz.” ifadelerine kullandı.