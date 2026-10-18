Bulls Portföy'den 5,3 milyar liralık tasfiye açıklaması
Bulls Portföy, tasfiye sürecindeki 15 fonun işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Şirket, söz konusu fonların toplam büyüklüğünün 5 milyar 375 milyon 468 bin 526 lira olduğunu, bugün tasfiye edilen fonların ise 142 yatırımcıyı kapsadığını bildirdi.
Bulls Portföy, tasfiye sürecine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Şirket, sürecin ikinci aşamasında TEFAS'ta işlem görmeyen kapalı fonların tasfiye işlemlerinin de Ziraat Bankası tarafından tamamlandığını belirtti.
Bulls Portföy yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Tasfiye sürecinin ikinci aşaması kapsamında, TEFAS'ta işlem görmeyen, kapalı fonlarımızın tasfiye işlemleri de Ziraat Bankası tarafından tamamlanmıştır.
Bununla birlikte tasfiye sürecinde bulunan, toplam büyüklüğü 5.375.468.526 TL tutarındaki 15 fonumuzun tasfiyesi başarıyla gerçekleştirilmiştir.
Bugün tasfiye edilen fonlarımızın toplam büyüklüğü 4.154.718.986,82 TL toplam yatırımcı sayısı ise 142 olarak gerçekleşmiştir.
Süreç boyunca tüm işlemler, yatırımcı haklarının korunması ve mevzuata uygunluğun sağlanması önceliğiyle yürütülmüş; tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin işlemler başarıyla tamamlanmıştır.”