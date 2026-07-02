Çakarer: Borsada 15 bin seviyesi gündeme gelebilir

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Borsa İstanbul’un son dönem­de 14.100-14.600 puan bandında dalgalandığını ifade eden Çaka­rer, bu seviyelerin teknik açıdan kritik olduğunu vurguladı.

Çaka­rer, “Borsa İstanbul son aylarda belirli bir bant içerisinde hare­ket ediyor. 14.600 puan seviyesi birkaç kez test edilmesine rağ­men kalıcılık sağlanamadı. An­cak jeopolitik risklerin azalma­sı ve ekonomik verilerin piyasa beklentilerini desteklemesi ha­linde Temmuz ayında 14.900- 15.000 puan bandının yeniden test edilmesini bekliyoruz” dedi.

Enflasyon verisi belirleyici olacak

Türkiye’de yarın açıklanacak enflasyon verisinin piyasalar açısından önemli bir eşik oldu­ğuna dikkat çeken Çakarer, bek­lentilerin altında veya beklenti­lere paralel gelecek bir verinin risk iştahını destekleyebileceği­ni ifade etti. Çakarer, “Haziran enflasyonunun yüzde 1 civarın­da gerçekleşmesi halinde piya­salarda olumlu algının güçlen­mesini bekliyoruz. Böyle bir se­naryoda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın mevcut du­ruşunu koruması ve yılın son çeyreğinde faiz indirimlerinin yeniden gündeme gelmesi müm­kün olabilir” değerlendirmesin­de bulundu.

“Petroldeki düşüş bazı sektörleri öne çıkarabilir”

Yılın son çeyreğinde faiz indi­rimlerinin konuşulmaya başla­nabileceğini belirten Çakarer, bu beklentinin özellikle bankacılık sektörünü destekleyebileceğini söyledi. “Faiz indirimi beklen­tileri oluşmaya başladığında ilk fiyatlamanın bankacılık hisse­lerinde görülmesini bekliyoruz. Bunun yanında uzun süredir ge­ride kalan sanayi şirketlerinde de yeniden toparlanma görülebi­lir” ifadelerini kullandı.

Enerji fiyatlarındaki düşüşün sektör bazlı fırsatlar oluşturdu­ğunu belirten Çakarer, özellikle ulaştırma ve havacılık sektörle­rinin bu süreçten olumlu etkile­nebileceğini söyledi.

“Petrol fiyatlarının gerileme­siyle birlikte maliyet baskısı aza­lan ulaştırma ve havacılık şirket­lerinin önümüzdeki dönemde pozitif ayrışabileceğini düşünü­yoruz. Buna karşın petrokimya sektöründe ise daha yatay bir gö­rünüm izlenebilir” diye konuştu.

Yatırımcıların dövize yönelimi sınırlı düzeyde

Evren Çakarer, Merkez Bankası rezervlerinin kur oynaklığı açısından önemli bir güven unsuru oluşturduğunu, yatırımcıların döviz mevduatına yöneliminde güçlü bir artış gözlenmediğini belirtti.

“Yurt içi yatırımcıların dövize yoğun bir geçiş yapmaması, kur tarafındaki istikrarı destekliyor. Mevcut görünüm Merkez Bankası’nın rezerv yönetimi açısından da önemli bir avantaj sağlıyor” şeklinde konuştu.