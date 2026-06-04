‘Dünya İçin Lazım’a 1 TL yatırdı 4,56 TL sosyal değer üretti

Mehmet Hanifi GÜLEL

Proje kapsamında, ülke genelinde 7-14 yaş arasındaki çocuklara, ebeveynlere ve eğitmenlere e-atık ve sürdürülebilirlik bilinci kazandırmak amacıyla eğitimler verildi.

Projede 37 tonu aşkın e-atık geri dönüşüme kazandırılırken, projeye destek veren gönüllü sayısı 500’ü, doğayı koruma eğitimleriyle ulaşılan kişi sayısı ise 75 bini aştı. Projenin ikinci yılında 650 gönüllü eğitmen ile 68 bin çocuğa daha ulaşılması ve 50 ton e-atığın geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor. Basın toplantısında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, amaçlarının e-atıkları dönüştürerek doğaya sıfır atık katkısında bulunmak ve doğayı koruma eğitimleri sayesinde doğa bilinci gelişen bir topluluğun oluşmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Projenin ölçülebilir sosyal değerini de hesapladıklarını ve projeye yaptıkları her 1 TL'lik yatırımın 4,56 TL’lik sosyal değer üretildiğini kaydeden Süel, “Elde ettiğimiz sonuçlar, yarattığımız etkinin yalnızca erişimle sınırlı kalmadığını; ölçülebilir ve kalıcı bir dönüşüme dönüştüğünü gösteriyor. Müşterimiz olsun olmasın herkesi bir gün lazım olur diye çekmecelerde duran e-atıkları getirerek projemize destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

e-atık bağışıyla GB kazandılar

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin de “Projemize destek veren tüm Vodafone'lu müşterilerimiz Yanımda uygulaması üzerinden form doldurarak e-atıklarını bağışladıktan sonra 5 GB hediye kazandı. Türkiye'nin dört bir yanındaki 760 mağazamızın tamamında aktif olarak e-atık topladık.

Bir yılda topladığımız toplam 37 ton atığın 32 tonu mağazalarımızdan geldi” diye konuştu. WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula ise yeni dönemde ise daha fazla çocuk ve öğretmene ulaşmayı, doğa koruma bilincinin daha geniş bir alanda yaygınlaşmasına katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti. Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Koyuncu, katılımcıların bilgi düzeyinde ortalama 50 puanlık artış ve sürdürülebilir davranış oranında 60 puanlık yükseliş sağlandığını aktardı.

Farkındalık oranı yüzde 81’e çıktı

Vodafone, çocuklarda çevre farkındalığını artırmak ve e-atıkların eğitime dönüşümünü desteklemek amacıyla yaklaşık 40 milyon TL’lik medya yatırımı yaptı. E-atık toplama kampanyasına 15 bin kişi katıldı ve kişi başı ortalama 2,5 kg'lık atık toplandı.

Proje katılımcılarının bilgi düzeyinde ortalama 50 puan artış sağlanırken, e-atık konusunda farkındalık oranı %39'dan %81'e yükseldi. Bunun davranışa dönüşme oranı %90’ın, e-atık toplama davranışı %86’nın, çevreyi korumaya yönelik adım atma oranı %95’in üzerine çıktı.