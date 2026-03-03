Egeyapı Avrupa GYO'dan güçlü performans

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2025 yılı bilançosunu açıkladı.

Şirket 2025'in son çeyreğinde güçlü operasyonel performans gösterdi ve net 405 milyon TL kâr elde etti.

Yılın son çeyreğinde güçlü satışlarla Egeyapı Avrupa GYO, 2025’i 811.9 milyon TL net kârla tamamladı.

Egeyapı Avrupa GYO'nun geçen yıl negatif olan FAVÖK’ü ise ciddi bir artışla 747.1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Şirket, ana ortaklığa ait özkaynaklarını geçen yıl aralık ayına göre; yüzde 911,9 artırdı.

Güçlü bilanço bildiriminin ardından Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın hisseleri borsada yüzde 9.98’lik artışla 30.42 TL’den işlem görüyor.