Erdemir, Ankara-Kesikköprü Barajı arasındaki boru hattının çelik tedarikçisi oldu

Türkiye’nin önemli altyapı projelerinden biri için kritik bir iş birliği hayata geçirildi. OYAK Maden Metalürji bünyesindeki Erdemir, YDA Group ile imzaladığı sözleşmeyle Ankara-Kesikköprü Barajı arasındaki boru hattının çelik tedarikçisi oldu.

132 kilometrelik dev proje

Anlaşma kapsamında Erdemir, toplam 132 kilometre uzunluğundaki boru hattı için çelik sağlayacak. Proje, Ankara’nın su altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Sözleşme, Düsseldorf’ta düzenlenen Tube & Wire 2026 Fuarı’nda imzalandı. Taraflar, uzun vadeli stratejik ortaklık hedefiyle hareket ediyor.

Yerli çelik kullanılacak

Kesikköprü Barajı ile İvedik Arıtma Tesisi arasındaki hat, pompa istasyonları ve depo yapılarında Erdemir çeliği kullanılacak. Proje, su kaynaklarının verimli kullanımı açısından büyük önem taşıyor. İklim değişikliği ve kuraklık riskleri de bu yatırımı kritik hale getiriyor.

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, projeye katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Yalçıntaş, yerli çeliğin stratejik projelerdeki rolüne dikkat çekti. Anlaşmanın, Türkiye’deki altyapı projelerine yerli katkıyı artıracağı ifade edildi.