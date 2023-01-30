Fibaemeklilik'ten isim değişikliği: Yoluna ‘HDI Fibaemeklilik’ olarak devam edecek

Sigortacılık sektöründe birçok ilki hayata geçiren Fibaemeklilik, Fibabanka ve HDI Sigorta’nın ortaklık çatısı altında, ismini "HDI Fibaemeklilik" olarak değiştirerek yeni bir atılım dönemine giriyor.

HDI Fibaemeklilik, 175’i aşkın ülkede faaliyet gösteren Talanx Grubu’na bağlı HDI Sigorta’nın uluslararası deneyimi ve Fibabanka'nın yeni nesil dijital bankacılık altyapısının yaratacağı sinerjiyle sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakalamayı hedefliyor. Hizmet alanlarında ürün portföyünü ve hizmet kapasitesini artırmayı amaçlayan HDI Fibaemeklilik, yeni proje ve yatırımlarla sektördeki iddiasını artırarak sürdürecek.

HDI Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, HDI Fibaemeklilik olarak şimdi daha güçlü olduklarını vurgulayarak, “Gelişmiş teknoloji altyapımız ve köklü uluslararası deneyimle yolumuza kararlı şekilde devam ediyoruz. Fibaemeklilik çatısı altında 10 yılda sektörde iz bırakan önemli işlere imza attık. Yeni ortaklığın sağladığı ivmeyle, müşteri merkezli hizmet anlayışımızı ileriye taşırken, sektörde bizi farklı kılan ve her geçen yıl iddiamızı artıran proje ve yatırımlarımızı da kararlılıkla sürdüreceğiz. HDI Fibaemeklilik olarak arkamızdaki iki köklü şirketin desteğiyle hedeflerimize daha kararlı ilerlerken iş ortaklarımızın güveninden ve müşterilerimizin memnuniyetinden güç almaya devam edeceğiz. Müşterilerimiz bu ortaklıkla, sektörün küresel bir oyuncusunun gücü, bilgi ve tecrübesinin yanı sıra, yeni nesil dijital bankacılık altyapısının avantajlarından da en iyi şekilde faydalanabilecek.” dedi.

"Yeni başarı hikayelerine imza atacağız"

Güçlü bir birliktelikle yola devam ettiklerini vurgulayan Öztürkoğlu, “Bugüne kadar sektöre kattığımız dinamizmi ileriye taşıyarak yeni başarı hikayelerine imza atacağız. Başarı için en yeni teknolojileri iş modelinize dahil etmek kadar köklü bir kurum kültürünü arkanıza almak da önemli. Küresel tecrübeye sahip ve Türkiye sigorta sektörünün önde gelen oyuncularından birinin çatısı altındayız. Yenilikçi ruhumuzun yanına köklü bir kurum kültürü koyduk. Bu güç birliğiyle “HDI Fibaemeklilik” olarak müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve sektör için değer yaratmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.