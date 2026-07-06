İlaç devinden 1,5 milyar dolarlık satın alma

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İsviçre merkezli ilaç üreticisi Novartis, İngiliz biyoteknoloji şirketi Myricx Bio'yu satın almak üzere anlaşmaya vardı. Satın alma işleminin toplam büyüklüğü 1,5 milyar dolara ulaşabilecek.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamaya göre, kanser tedavisinde hedefli hücre imhası sağlamaya yönelik yeni nesil Antikor-İlaç Konjugatları (ADC) üzerinde çalışan Myricx Bio, Novartis'in satın alma teklifini kabul etti.

Anlaşma kapsamında Novartis, Myricx Bio için 1,1 milyar dolar peşin nakit ödeme yapacak. Ayrıca gelecekteki bilimsel ve ticari başarı kriterlerine bağlı olarak 400 milyon dolara kadar ek ödeme gerçekleştirilebilecek.

Anlaşmanın yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor

Satın alma işleminin, gerekli düzenleyici onayların alınmasının ardından bu yılın ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor.

Bu adımın, Novartis'in kanser ilaçları portföyünü güçlendirmesi bekleniyor.

Kanser ilacı pazarında rekabet artabilir

Piyasa analistleri, Novartis'in son dönemde onkoloji, radyoligand ve hedefe yönelik biyolojik tedavilere yönelik yatırımlarını hızlandırdığına dikkat çekiyor.

Analistlere göre klinik öncesi aşamada bulunan bu platformun satın alınması, küresel kanser ilacı pazarındaki rekabetin yeniden şekillenmesinde etkili olabilir.