JCR Avrasya, Kontrolmatik’in kredi notunu düşürdü

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., 18 Mayıs 2026 tarihli KAP açıklamasında Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.’ye (KONTR) ilişkin kredi derecelendirme notlarında yeni bir revizyona gidildiğini duyurdu.

Açıklamada, şirketin finansal yapısı ve ödeme performansında gözlenen bozulma nedeniyle 7 Nisan 2026’da uzun vadeli ulusal kurum kredi notunun “BB (tr)” seviyesinden “B- (tr)” seviyesine düşürüldüğü, not görünümünün ise “Durağan”dan “Negatif”e çevrildiği hatırlatıldı.

JCR Avrasya, şirketin ihraç ettiği TRSKNTR52618 ISIN kodlu 250 milyon TL nominal tutarlı özel sektör tahvili ile TRFKNTR52615 ISIN kodlu 200 milyon TL nominal tutarlı özel sektör tahvilinin nihai kupon ve anapara itfa ödemelerinin, Kontrolmatik’in 15 Mayıs 2026 tarihli KAP bildiriminde belirtildiği üzere gerçekleştirilemediğini kaydetti.

Bu gelişme doğrultusunda şirketin “B- (tr)/Negatif” olan uzun vadeli ulusal kurum kredi notu ve görünümü, “prD (tr)/Negatif” seviyesine revize edildi.

JCR Avrasya, izleme faaliyetlerinin sürdürüleceğini ve gecikmeye konu ödeme kayıtlarının akıbeti ile şirketin ödeme performansına bağlı olarak yeni not değişikliklerinin gündeme gelebileceğini vurguladı.

Revize edilen notlar şu şekilde açıklandı:

Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: prD (tr) / (Negatif)



Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: prD (tr) / (Negatif)



Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu: prD / (Negatif)



Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu: prD / (Negatif)



Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu: pdD (tr) / (Negatif)



Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu: prD (tr) / (Negatif)



Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para İhraç Notu: prD / (Negatif)



Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para İhraç Notu: prD / (Negatif)