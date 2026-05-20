Link Bilgisayar’dan 1 milyon dolarlık hibrit bulut projesi anlaşması
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş., bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir firmadan “Kurumsal Hibrit Bulut ve Güvenli Sanal Çalışma Alanı Dönüşüm Projesi” kapsamında KDV dahil 1 milyon 6 bin 231,20 dolarlık sipariş aldığını duyurdu.
Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu projenin kurumların dijital dönüşüm süreçlerine yönelik güvenli, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir teknoloji altyapılarının oluşturulmasını kapsadığı bildirildi.
Açıklamada, proje kapsamında sanal çalışma ortamları, hibrit bulut altyapıları ve yüksek performanslı kurumsal bilişim çözümlerinin yer aldığı belirtilerek, çalışmaların proje takvimine uygun şekilde yürütüleceği ifade edildi.
Projenin, şirketin müşterilerinin dijital dönüşüm süreçlerinde uçtan uca teknoloji çözüm ortağı olma vizyonunu desteklediği aktarılan açıklamada, güvenli erişim, merkezi yönetim, sürdürülebilir altyapı ve yeni nesil dijital çalışma modelleri alanlarındaki yetkinliklerin güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, projenin şirketin kurumsal teknoloji ekosisteminde yüksek katma değerli dönüşüm projeleri geliştirme kapasitesine katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.