Link Bilgisayar'dan yeni iş anlaşması

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Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde yeni iş ilişkisini duyurdu. Şirket ile Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü arasında, "Eskişehir Merkez ve İlçeleri ÇGKS ve KGYS Montajlı Mal Alımı İşi" kapsamında sözleşme imzalandığı açıklandı.

KDV dahil 13 milyon 621 bin 371 lira 60 kuruş tutarındaki sözleşmenin 24 Haziran 2026 tarihinde imzalandığı belirtilirken, proje kapsamında şehir güvenliğinin güçlendirilmesi, emniyet hizmet binalarının güvenlik altyapılarının geliştirilmesi ve mevcut sistemlerle entegre çalışacak teknolojik çözümlerin hayata geçirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Şirket açıklamasında, güvenlik teknolojileri, akıllı şehir uygulamaları ve sistem entegrasyonu alanlarındaki teknik birikimin proje kapsamında kullanılacağı vurgulandı. Ayrıca altyapı çalışmaları, saha kurulumları ve uçtan uca proje yönetimi kabiliyetlerinin de projede aktif rol üstleneceği kaydedildi.

KAP açıklamasında, söz konusu anlaşmanın şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisi, faaliyet hacmi ve finansal yapısına olumlu katkı sağlamasının beklendiği belirtildi.