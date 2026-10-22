Little Caesars Pizza’nın Türkiye operasyonu Dinçerler Group’a geçti: 2029 hedefi 1000 şube

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Türkiye’de yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren ABD merkezli pizza zinciri Little Caesars Pizza’da yeni dönem başladı. Gloria Jean’s Coffees ve Magnolia Bakery gibi uluslararası markaları bünyesinde bulunduran Dinçerler Group, Little Caesars Pizza’nın Türkiye operasyonunu portföyüne kattı. Anlaşmanın resmi imzaları, markanın doğduğu ABD’nin Detroit kentinde atıldı.

Little Caesars Pizza’nın Türkiye operasyonu resmen devredildi

Rekabet Kurumunun onayının ardından Little Caesars Pizza’nın Türkiye’deki münhasır temsilcilik anlaşması resmiyet kazandı.

ABD’nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde bulunan şirket merkezinde düzenlenen imza törenine, Little Caesars Enterprises, Inc. Global Perakende Başkanı ve CEO’su Paula Vissing ile Dinçerler Group CEO’su Mehmet Dinçerler katıldı.

Anlaşmayla birlikte Dinçerler Group, yeme-içme sektöründeki faaliyetlerini hızlı servis restoran kategorisine genişletti.

Yeni dönemde Little Caesars Pizza’nın küresel standartlarının Türkiye genelindeki operasyonlara uygulanması, ürün kalitesinin ve hizmet hızının geliştirilmesi, dijital kanalların güçlendirilmesi ve markanın fiyat-değer dengesinin korunması hedefleniyor.

Dinçerler Group, Little Caesars Pizza’nın Türkiye operasyonunu devralmasıyla büyüme stratejisinde yeni bir aşamaya geçti.

Grup, portföyündeki tüm markalarla birlikte 2029 yılına kadar 1.000’in üzerinde şubeye ulaşmayı planlıyor.

Little Caesars Pizza’nın Türkiye’deki yaklaşık 30 yıllık geçmişini yeni yatırımlar ve operasyonel deneyimle birleştirmeyi amaçlayan şirket, ülke genelinde sürdürülebilir büyümeye odaklanacak.

Büyüme stratejisinin temelinde ürün kalitesi, uygun fiyat, hızlı hizmet ve müşteri deneyiminin geliştirilmesi bulunuyor.

Mehmet Dinçerler: Pizza kategorisine güçlü bir altyapıyla giriyoruz

Dinçerler Group CEO’su Mehmet Dinçerler, Little Caesars Pizza’nın Türkiye operasyonunu üstlenmelerinin önemli bir sorumluluk ve büyüme fırsatı olduğunu belirtti.

Gloria Jean’s Coffees ve Magnolia Bakery ile uluslararası markaları Türkiye’de büyütme konusunda deneyim kazandıklarını vurgulayan Dinçerler, bu birikimi pizza sektörüne taşıyacaklarını ifade etti.

Dinçerler, yeni döneme ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Gloria Jean’s Coffees ve Magnolia Bakery ile global markaları Türkiye’de ölçeklendirme konusunda güçlü bir deneyim kazandık. Mağazacılıktan üretime, tedarikten insan kaynağına kadar oluşturduğumuz operasyonel altyapıyı şimdi pizza kategorisine taşıyoruz.”

Little Caesars Pizza’nın küresel standartlarını Türkiye’de aynı kalite ve tutarlılıkla uygulamayı amaçladıklarını belirten Dinçerler, ürün kalitesinden hizmet hızına, restoran deneyiminden dijital kanallara kadar tüm alanlarda markaya yeni bir büyüme ivmesi kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Gloria Jean’s Coffees’i 240 şubeye ulaştırdı

Dinçerler Group’un uluslararası yeme-içme sektöründeki büyüme süreci, 2012 yılında Gloria Jean’s Coffees’in Türkiye haklarını devralmasıyla başladı.

Grup, kahve zincirini Türkiye genelinde 50’den fazla şehirde 240 şubeye ulaştırdı. Böylece Türkiye, Gloria Jean’s Coffees’in küresel operasyonları içerisinde en büyük pazar konumuna geldi.

Dinçerler Group, 2022 yılında ise New York merkezli Magnolia Bakery markasını Türkiye’ye getirerek şirketin Avrupa’daki ilk mağazasını açtı.

Grup, uluslararası markalardaki deneyimini Berlin’de hayata geçirdiği kahve zinciri SuperCoff ve perakende kahve markası BlueBean ile genişletti.

Şirket, mağazacılık, üretim, tedarik ve insan kaynakları alanlarında oluşturduğu operasyonel altyapıyı Little Caesars Pizza’nın Türkiye’deki yeni büyüme döneminde kullanmayı planlıyor.

Little Caesars Pizza’dan Türkiye açıklaması: Büyüme potansiyeli yüksek

Little Caesars Pizza’nın Uluslararası Gelişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Carlos Vidal, Türkiye’nin şirket açısından uzun yıllardır önemli pazarlardan biri olduğunu belirtti.

Markanın 1996 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösterdiğini hatırlatan Vidal, ülkede güçlü bir marka bilinirliğine ve önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduklarını söyledi.

Dinçerler Group’un yerel pazar bilgisi, operasyonel yetkinliği ve uzun vadeli büyüme yaklaşımının iş birliği açısından önemli avantajlar sağlayacağını ifade eden Vidal, şu değerlendirmede bulundu:

“Little Caesars Pizza’yı dünyada tanımlayan kalite, değer ve kolaylık yaklaşımını Türkiye’de her misafirimize tutarlı biçimde sunmak istiyoruz.”

Vidal, Dinçerler Group ile birlikte Türkiye’deki marka deneyimini güçlendirmeyi ve büyüme sürecine yeni ivme kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Little Caesars Pizza hangi ülkenin, ne zaman kuruldu?

Little Caesars Pizza, 1959 yılında ABD’nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde Mike ve Marian Ilitch tarafından bir aile restoranı olarak kuruldu.

Bugün dünyanın en büyük üçüncü pizza zinciri konumunda bulunan şirket, 30 ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor.

Aile mülkiyetindeki dünyanın en büyük pizza şirketi olan Little Caesars, Ilitch Companies bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

HOT-N-READY, Crazy Puffs ve Crazy Bread gibi ürünleriyle tanınan marka, ürün ve restoran operasyonlarının yanı sıra teknoloji yatırımlarına da odaklanıyor.

Şirketin geliştirdiği Pizza Portal sistemi, mobil uygulama üzerinden verilen siparişlerin ısıtmalı ve self servis teslim noktalarından alınmasına olanak sağlıyor.

65 yılı aşkın geçmişe sahip Little Caesars Pizza, yaklaşık 150 milyar dolarlık küresel pizza sektöründe faaliyet gösterirken Türkiye’deki yeni dönemini Dinçerler Group iş birliğiyle sürdürecek.