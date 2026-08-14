Matriks’in net kârı yüzde 31,4 arttı: İlk yarıda 118,3 milyon TL’ye ulaştı

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Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. (BIST: MTRKS), 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Şirket, yılın ilk altı aylık dönemini 118,3 milyon TL net kârla tamamladı.

Aynı dönemde Matriks’in hasılatı yüzde 13,1 artarak 801,3 milyon TL’ye, ana ortaklığa ait özkaynakları ise 1,24 milyar TL’ye ulaştı. Şirket, finansal büyümeyle birlikte teknoloji yatırımlarını ve uluslararası piyasalardaki veri kapsamını da genişletti.

Matriks Genel Müdürü Arkın Şengönül, şirketin 2026'nın ilk yarısındaki ana ortaklık net kârının reel olarak yüzde 31,4 arttığını açıkladı.

Şengönül, finansal sonuçların yanı sıra teknoloji yatırımlarında da önemli aşamalar kaydettiklerini belirterek uluslararası piyasa verileri, yeni nesil işlem teknolojileri ve yapay zekâ alanlarına dikkat çekti.

ABD, İngiltere ve Hong Kong piyasaları Matriks’e eklendi

Şirket, yılın ilk yarısında uluslararası finans piyasalarına yönelik veri ve analiz kapsamını genişletti. Bu kapsamda NASDAQ, NYSE ve AMEX'in yanı sıra Londra Borsası LSE ve Hong Kong Borsası HKEX'in veri akışları Matriks platformlarına entegre edildi.

İşlem teknolojisinde nanosaniye seviyesine ulaştı

Matriks'in yüksek hızlı işlem teknolojilerindeki çalışmaları da bilançoyla birlikte açıklandı. Şirketin hibrit HFT platformunda “tick-to-trade” süresinin ortalama 2,2 mikrosaniyeye indirildiği belirtildi.

Tamamen FPGA tabanlı yeni nesil platformun canlı testlerinde ise 150 ila 300 nanosaniye arasında gecikme değerleri gözlemlendi. Kurumsal altyapı ve OMS ürünlerinde de çoklu varlık yapısı dönüşümleri ve yeni piyasa entegrasyonları gerçekleştirildi.

Matriks yapay zekâyı ürünlerinin geneline yayıyor

Şirketin büyüme stratejisinde öne çıkan bir başka alan ise yapay zekâ oldu. Matriks, yapay zekâyı tek başına ayrı bir ürün olarak değil, ürün ve hizmetlerinin tamamında kullanılabilecek ortak bir teknoloji katmanı olarak konumlandırıyor.

Finansal yapay zekâ asistanı Qodi, MatriksIQ terminaline entegre edildi. Qortex ve Quantex ile finansal analiz, kurumsal bilgi yönetimi ve karar destek alanlarındaki yapay zekâ ekosistemi de genişletildi.

Gerçek zamanlı piyasa verileri yapay zekâ uygulamalarına açılıyor

Matriks ayrıca MCP (Model Context Protocol) altyapısı üzerinden gerçek zamanlı piyasa verilerinin, analizlerin ve haber akışlarının yetkilendirilmiş yapay zekâ uygulamalarında kullanılmasına yönelik entegrasyon kabiliyeti geliştirdi.

Yapay zekâ araçlarının şirket içinde yazılım geliştirme, analiz, test ve kalite süreçlerinde de aktif şekilde kullanıldığı belirtildi.

Şengönül: Teknoloji yatırımlarımızı sürdürüyoruz

Matriks Genel Müdürü Arkın Şengönül, şirketin finansal veri ve işlem teknolojilerindeki birikimini yeni nesil yapay zekâ teknolojileriyle bir araya getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Şengönül, uluslararası finans piyasalarına yönelik veri ve teknoloji yetkinliklerini genişletirken, finansal veriden analize, karar desteğinden işlem altyapısına kadar uzanan uçtan uca çözüm gücünü geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.