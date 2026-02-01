Migros dağıtım merkezi çalışanlarına sağladığı imkanları açıkladı

Migros, dağıtım merkezlerinde görev yapan ve kadroya alınan çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmesi kapsamındaki ücret, sosyal haklar ve ek avantajları kamuoyuyla paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dağıtım merkezi çalışanlarının Migros kadrosuna geçmesiyle birlikte, 54 yıldır iş kolunda örgütlü ve yetkili olan Tez-Koop-İş Sendikası ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki haklar da geçerli olacak.

Tez-Koop-İş Sendikası’nın 45 bin sendika üyesi çalışanı temsilen yetki belgesini Migros’a sunmasının ardından, yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 20 Ocak 2026 tarihinde başladı ve halen devam ediyor.

Ücret ve yan haklardan yararlanacaklar

Kadroya alınan dağıtım merkezi çalışanları, 2026 yılı için belirlenen ücretlerin yanı sıra, sendikaya üye olan diğer Migros çalışanlarıyla aynı şekilde yeni dönem yan hak ve kazanımlardan da faydalanabilecek.

Nakdi haklar ve sosyal yardımlar

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışanlara sağlanan nakdi haklar arasında;

* İkramiye,

* Yakacak ve giyim yardımı,

* Ramazan ve Kurban Bayramı ile izin harçlığı,

* Öğrenim gören çocuklar için tahsil yardımı,

* Doğum, ölüm, evlenme ve askerlik yardımları yer alıyor.

Ulaşım ve izin hakları

Çalışanlara servis hizmetine ek olarak, ilgili belediyelerin belirlediği abonman tutarına göre yol parası desteği sağlanıyor. İzin hakları kapsamında ise İş Kanunu’ndan doğan izinlere ilave olarak 2 gün ek yıllık izin ile evlilik, taşınma, doğum, ölüm, sünnet ve süt izinleri tanınıyor.

Migros çalışanlarına özel avantajlar

Migros kadrosuna geçen çalışanlara ayrıca şu avantajlar sunuluyor:

* BES’e katılan ve maaşının %4’ü oranında katkı payı ödeyen çalışanlara eş tutarda Migros katkısı,

* Özel sağlık sigortasında %50 Migros desteği,

* Migros alışverişlerinde %5 indirim,

* Çalışan ve ailesinden toplam 5 kişinin yararlanabildiği özel mobil hat indirimi.