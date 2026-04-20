Sabancı’dan CarrefourSA sonrası bir satış daha: Akçansa’daki paylar devrediliyor

Sabancı Holding, portföyündeki önemli şirketlerden inşaat sektörünün önde gelen markalarından biri olan Akçansa’daki hisselerini devretmeye hazırlanıyor.

Heidelberg Materials ön alım hakkını kullanacak

Şirketin Heidelberg Materials AG ile olan ortaklık sözleşmesi kapsamında, taraflardan birinin hisselerini üçüncü bir tarafa satmak istemesi halinde diğer ortağın ön alım hakkı bulunuyor. Bu çerçevede Heidelberg Materials, 1,1 milyar dolar şirket değeri üzerinden verilen bağlayıcı teklifi esas alarak ön alım hakkını kullandığını Sabancı Holding’e bildirdi.

Söz konusu teklif, firmanın toplamda 1.1 milyar ABD doları şirket değeri üzerinden yapıldı. Satışa konu olan payların, Sabancı Holding’in Akçansa’daki yüzde 39,72’lik hissesine karşılık geldiği belirtildi. Pay devir bedeli de bu oran üzerinden hesaplanacak. Böylece, Heidelberg Materials’ın şirketteki payı yüzde 79,44 seviyesine yükselecek.

Sabancı CarrefourSA'yı da sattı

Öte yandan, Sabancı Holding’in son dönemde portföyünde önemli değişikliklere gittiği dikkat çekiyor. Şirket, kısa süre önce CarrefourSA’daki toplam yüzde 89,28’lik hisselerini, A101 marketler zincirinin sahibi olan Yeni Mağazacılık A.Ş.’ye devretmek üzere anlaşmaya varmıştı.