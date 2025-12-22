SunExpress filosuna iki yeni Boeing 737-8 katıldı

SunExpress, büyüme ve filo yenileme stratejisi kapsamında iki adet yeni nesil Boeing 737-8 uçağını teslim aldı. Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu olan hava yolu şirketi, yeni uçaklarla filo modernizasyon sürecini sürdürdü.

Boeing’in Seattle’daki tesislerinden 19 Aralık’ta havalanan TC-SLA ve TC-SLB tescilli uçaklar, Keflavik’te yapılan yakıt ikmalinin ardından 21 Aralık’ta Antalya Havalimanı’na iniş yaptı. Uçakların 26 Aralık ve 2 Ocak tarihleri itibarıyla operasyona başlaması planlanıyor.

Filo 2026’da da büyüyecek

SunExpress’in Boeing 737-8 ve 737-10 modellerinden oluşan toplam 132 uçaklık siparişi bulunuyor. Bu siparişlerin 87 adedi kesinleşmiş durumda. Teslim alınan son iki uçakla birlikte bugüne kadar siparişlerin 19 adedi filoya katılırken, 2025 yılı içinde 5 adet Boeing 737-8 uçağının teslimatı gerçekleştirildi.

SunExpress filosunun 2026 yılında da büyümeye devam etmesi planlanıyor. Bu kapsamda, 2026’nın ilk çeyreğinde 4 adet yeni Boeing 737-8 uçağının daha filoya dahil edilmesi öngörülüyor.

Yeni nesil uçaklar, gelişmiş motor teknolojileri sayesinde yakıt tüketimini ve karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltırken; daha sessiz kabin yapısı, modern aydınlatma sistemleri ve gelişmiş hava dolaşımıyla yolcu konforunu artırıyor. Aynı zamanda operasyonel verimliliğe katkı sağlıyor.