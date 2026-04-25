Tera Holding Beşiktaş’a forma sponsoru oluyor

Tera Holding ile Beşiktaş arasında yürütülen forma sponsorluğu görüşmelerinde sona gelindi.

Edinilen bilgilere göre Tera Holding, siyah-beyazlı kulübün forma sırt sponsoru olacak.

Anlaşmanın iki yıllık olması planlanırken, resmi duyurunun mayıs ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

Beşiktaş Tatil uygulaması hayata geçirilecek

Yapılacak işbirliği kapsamında sadece forma sponsorluğu değil, aynı zamanda “Beşiktaş Tatil” uygulamasının da hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bu adımın kulübün ticari gelirlerini çeşitlendirmesi hedefleniyor.

Anlaşmanın Beşiktaş’ın yeni sezon mali yapısına doğrudan katkı sağlaması öngörülüyor.

Sponsorluk gelirinin kulüp bütçesinde önemli bir yer tutacağı ifade edilirken, finansal açıdan rahatlatıcı bir etki yaratması bekleniyor.

Tera Holding’in spora verdiği destek, bu anlaşmayla birlikte yeni bir boyut kazanacak.

Daha önce farklı alanlarda yatırımlarıyla öne çıkan şirketin, Beşiktaş ile gerçekleştireceği işbirliğiyle spor ekonomisine katkısını artırması bekleniyor.