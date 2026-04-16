TMSF bünyesindeki Papara Emlak Katılım Bankası’na devredildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yayımlanan kararla, aracı kurumun ortaklık yapısındaki değişikliğe resmen onay verildi.

SPK tarafından yapılan açıklamada, Papara Menkul Değerler A.Ş.’nin ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi talebinin olumlu karşılandığı belirtildi. Devir işlemi öncesinde PPR Holding A.Ş.’ye ait olan 220 milyon 384 bin TL tutarındaki payların tamamı (%100), devir sonrası Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.’ye geçti.

Gerçekleşen bu işlemle birlikte kurumun toplam sermaye tutarı olan 220 milyon 384 bin TL sabit kalırken, Türkiye Emlak Katılım Bankası kurumun tek pay sahibi oldu.