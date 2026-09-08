TMSF iki şirketi satışa çıkardı: Bedeller ve ihale tarihleri belli oldu

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi ile Kaynak Kağıt Anonim Şirketi'ni satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilanlara göre, her iki satışta kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemleri birlikte uygulanacak. İhaleler, TMSF'nin Esentepe'deki binasında yapılacak.

Sürat Sigorta için muhammen bedel 455 bin lira

Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi için 455 bin lira muhammen bedel belirlendi. İhaleye katılacakların 25 bin lira teminat yatırması ve tekliflerini 6 Ekim saat 16.30'a kadar sunması gerekiyor.

Şirketin ihalesi, 7 Ekim saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Kaynak Kağıt'ın ihalesi 6 Ekim'de

Kaynak Kağıt Anonim Şirketi'nin muhammen bedeli ise 150 milyon lira olarak açıklandı. Katılım teminatı 7,5 milyon lira olan ihale için son teklif verme süresi 5 Ekim saat 16.30 olarak belirlendi.

İhale, 6 Ekim saat 10.00'da düzenlenecek.