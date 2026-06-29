Türk Altın İşletmeleri pay geri alım programını genişletti

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Türk Altın İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu, şirket paylarına yönelik yeni bir geri alım süreci başlatılmasına karar verdi. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, kararın pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle yatırımcıların korunması ve pay fiyatında istikrarlı bir yapı oluşturulması amacıyla alındığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin daha önce 20 Şubat 2023 tarihinde başlattığı pay geri alım programı kapsamında 1 milyar 555 milyon 653 bin 42 lira karşılığında 75 milyon adet pay geri aldığı ve söz konusu sürecin 20 Şubat 2025 tarihinde tamamlandığı ifade edildi.

Yeni program kapsamında ise ilave 85 milyon 125 bin adet payın daha geri alınmasına karar verildi. Böylece toplam geri alınabilecek azami pay sayısı 160 milyon 125 bine yükseltildi.

Şirket ayrıca geri alım işlemleri için öz kaynaklardan karşılanmak üzere en fazla 5 milyar liralık ek fon ayrılacağını duyurdu. Geri alım süresinin azami 3 yıl olarak belirlendiği kaydedilirken, işlemlerin yürütülmesi konusunda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Abdurrahman Alp Beyaz ile Mali İşlerden Sorumlu Baş Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Karademir'in münferiden yetkilendirildiği bildirildi.

Şirket, pay geri alım sürecine ilişkin kararın yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacağını açıkladı.