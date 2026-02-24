Türk Telekom 5G ile dünyada bir ilk! Engelsiz tribün uygulaması başladı

Türk Telekom, dijital dönüşüm vizyonunu spora taşıdı. Fenerbahçe Chobani Stadyumu’nda hayata geçirilen “5G Engelsiz Tribün” uygulamasıyla görme engelli bireyler, karşılaşmayı tribünde eş zamanlı ve dokunsal olarak deneyimledi. Proje, 5G’nin sosyal faydaya dönüştüğü öncü uygulamalardan biri oldu.

Sahadaki tüm hareketler aktarıldı

Türk Telekom’un güçlü 5G altyapısı, milli teknoloji şirketi Sensemotion’ın geliştirdiği özel stat koltukları ve Huawei’nin katkılarıyla birleşti. Ortaya çıkan 5G Tabanlı Dokunsal Robot Koltuk teknolojisi sayesinde sahadaki tüm hareketler, titreşim ve dokunuş desenleriyle görme engelli taraftarlara anlık olarak aktarıldı.

Topun yönü, oyunun akışı ve kritik anlar farklı titreşim frekanslarıyla hissedilebilir hale getirildi.

Şut ve gol anı hissediliyor

Sistemde şut, gol ve kritik pozisyonlar özel titreşim desenleriyle iletiliyor. Böylece görme engelli bireyler, maçın temposunu ve heyecanını tribünde diğer taraftarlarla aynı anda yaşayabiliyor.

Uygulama, gecikmesiz veri aktarımı sağlayan 5G teknolojisinin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme avantajı sayesinde mümkün oldu.

"Herkes için 5G"

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, 5G’nin yalnızca hız değil, sosyal fayda anlamına geldiğini belirterek, dijital dönüşümün tüm bireyler için erişilebilir olması gerektiğini vurguladı.

Şahin, “Herkes için 5G anlayışımızı yaşamın tüm alanlarına yansıtacağız” mesajını verdi.

Engelsiz stadyum hedefi

Türk Telekom, 5G Engelsiz Tribün uygulamasının ilerleyen dönemde tüm statlarda standart hale gelmesini hedefliyor. Proje, Türk futbolunun dijital dönüşümünde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, 1 Nisan itibarıyla 5G’nin resmi olarak devreye girmesiyle benzer projelerin farklı alanlarda da yaygınlaşacağını ifade ediyor.

Dijital dönüşüm sporda yeni bir kapı açtı

Sağlıktan sanayiye, tarımdan eğlenceye kadar birçok alanda 5G projeleri geliştiren Türk Telekom, bu uygulamayla spor ve sosyal yaşamda erişilebilirliği ön plana çıkardı.

5G destekli robotik entegrasyon sayesinde, teknoloji ilk kez tribünde eşit bir deneyim sunmak için kullanıldı. Proje, hem teknik hem sosyal boyutuyla küresel ölçekte dikkat çekti.