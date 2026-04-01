Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin: Herkes için 5G vizyonumuzla dijital uçurumları kapatacağız

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Herkes için 5G” vizyonuyla dijital uçurumları kapatmayı ve teknolojiyi bir lüks olmaktan çıkartarak, milli egemenliğin üzerinde yükseldiği sarsılmaz bir temel haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türk Telekom, 1 Nisan’da kullanıma sunulacak 5G teknolojisine dair vizyonunu Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen 5G gala gecesinde kamuoyuyla paylaştı. “Herkes için 5G” vizyonuyla müşterileri için eşit bir dijital gelecek inşa etmeyi hedefleyen Türk Telekom, 81 ili uçtan uca bağlayan güçlü fiber altyapısı, 5G’de kritik öneme sahip fiberle bağlı baz istasyonları, abone başına en yüksek 5G kapasitesi ve müşteri deneyimi odaklı mobil stratejisiyle 5G deneyimini Türkiye’nin her köşesinde herkes için sunmaya hazır olduğunu duyurdu.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “İlmek ilmek oluşturduğumuz dijital omurgayla Türkiye’nin her bir hücresine dokunan Türk Telekom olarak, bugün sadece yeni bir teknolojiye geçiş yapmakla kalmıyor, ülkemizi geleceğe taşıma yolunda yeni bir döneminin kapılarını aralıyoruz. Sağlıkta erişilebilirlik, eğitimde fırsat eşitliği, üretimde verimlilik ve enerjide tasarruf imkanı sağlayan 5G teknolojisinin bir bağlantı hızının ötesinde ekonomik ve sosyal ilerlemeyi hızlandıracak itici bir güç olduğuna inanıyoruz” dedi.

“23 milyar dolar yatırım yaptık”

“Ülkemizi geleceğe taşıma yolunda yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz” diyen Şahin, sağlıkta erişilebilirlik, eğitimde fırsat eşitliği, üretimde verimlilik ve enerjide tasarrufa imkan sağlayan 5G teknolojisinin bir bağlantı hızının ötesinde ekonomik ve sosyal ilerlemeyi hızlandıracak itici bir güç olduğuna değindi. CEO Şahin, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin dijital dönüşümü için 2005’ten bu yana 23 milyar doları aşan yatırım yaptık. Son dört yıldır ise sektörün yatırım lideri olarak ülkemizi yenilikçi teknolojilere hazırlayarak dijital dünyanın inşasında emin adımlarla ilerliyoruz.

Yıllardır yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı bu bilinçle 5G uyumlu olarak gerçekleştirdik. Yarım milyon kilometreyi aşan fiber altyapımız 5G’nin yüksek veri taşıma kapasitesinin en büyük teminatı olurken, 5G’nin can damarı olan fiberle bağlı istasyonu oranında dünya genelinin 2030 hedeflerini şimdiden aşmış bulunuyoruz. 81 ilin her köşesine uzanan fiber ağımız, yaygın 5G altyapımız, 5G uygulamalarındaki deneyimimiz, yüzde 61’ini fiberle bağladığımız LTE baz istasyonlarımız ve 5G’de sahip olduğumuz müşteri başına en yüksek kapasiteyle herkes için en kapsayıcı 5G deneyimini sunmaya hazırız.”

“Mobildeki yükselişimiz 5G döneminde de sürecek”

Mobildeki yükseliş ivmesini 5G döneminde de sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Ebubekir Şahin, “Mobil alandaki gücümüzü ve başarılı stratejimizi 2025 yılındaki başarılı sonuçlarla taçlandırdık. Yılı tarihin en yüksek net abone kazanımı ile tamamladık ve mobil numara taşıma pazarında dört yıl üst üste en çok tercih edilen operatör olduk. Müşteri deneyimi odaklı uzun vadeli stratejimiz ile bu alanda büyümeyi sürdürürken, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) 2025 üçüncü çeyrek verilerine göre, mobil sektörde sıralamayı değiştirerek tarihi bir başarıya imza attık.

5G’deki güçlü kapasite konumumuz ve yapay zeka destekli müşteri deneyimi yönetimi ile mobildeki yükseliş ivmemizi yeni dönemde de sürdürmeyi hedefliyoruz. Proaktif bir anlayışla müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve teklifler tasarlamaya ve her temas noktasında müşterilerimize değerli hissettiren bir dijital ekosistem sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

5G alanında 70’in üzerinde uluslararası patent

5G’de milli çalışmalara odaklandıklarını belirten Ebubekir Şahin, “Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı 5G odaklı ‘Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’ni açılışını gerçekleştirdik. Bir telekomünikasyon şirketi olmanın ötesinde dijital geleceğin mimarı olarak 2025 yılında 921 milli patent başvurusu ile dijital dönüşüme liderlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin yüksek teknoloji ihraç etme hedefine katkı sunmak amacıyla çalışmalar yürüten grup şirketlerimiz Argela ve Silikon Vadisi’ndeki iştiraki Netsia’nın 5G alanında 70’in üzerinde uluslararası patenti bulunuyor” dedi.

Gala gecesinde hologram sürprizi Sefo ve Müslüm Gürses düeti

Türk Telekom, bugün başlayacak 5. nesil mobil iletişim teknolojisi (5G) öncesinde; Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sanat ve iş dünyasının da katıldığı oldukça kalabalık bir gala gerçekleştirdi. Gala gecesinde, 5G teknolojisinin yüksek hız, düşük gecikme ve eş zamanlı bağlantı gibi yenilikçi özelliklerine dikkati çekmek amacıyla sürpriz bir sahne gösterisi düzenlendi.

Gösteride, merhum sanatçı Müslüm Gürses'in 5G tabanlı hologramıyla, şarkıcı Sefo düet gerçekleştirdi. Sefo’nun yanı sıra sevilen sanatçılar Fatma Turgut ve Levent Yüksel de sahnede yer alan isimler arasındaydı. Sevilen sanatçı Fatma Turgut da hologramı ile Müslüm Gürses’e eşlik ederken Türk Telekom’un ekran yüzü komedyen Tolga Çevik’te sahnede gösteri yaptı.