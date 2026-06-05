Turkcell’den 500 milyon dolarlık sürdürülebilirlik hamlesi! 2050 Net Sıfır hedefinde yeni dönem

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Turkcell, sürdürülebilir tahvil ihracı kapsamında taahhüt ettiği Etki ve Tahsis Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, sağlanan finansmanın çevresel ve sosyal fayda sağlayan projelerde nasıl değerlendirildiğine ilişkin detaylara yer verildi.

Şirketin sürdürülebilirlik performansı uluslararası kuruluşların değerlendirmelerinde de dikkat çekti. Turkcell, dünyanın en önemli çevresel raporlama platformlarından biri olan CDP’nin İklim Değişikliği ve Tedarikçi Katılımı derecelendirmelerinde en yüksek seviye olan “A” notunu aldı.

CDP’den çifte A notu

Turkcell, CDP İklim Değişikliği Programı kapsamında Global A Listesi'ne girerken, Tedarikçi Katılımı değerlendirmesinde de “A” notu alarak sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimindeki başarısını uluslararası ölçekte tescilledi.

TIME Dergisi ve Statista tarafından hazırlanan “World’s Best Companies in Sustainable Growth 2026” araştırmasında Turkcell önemli bir başarı elde etti. Şirket, sürdürülebilir büyüme ve çevresel performans kriterlerinde dünya telekomünikasyon sektörünün bir numarası olarak gösterildi.

Yenilenebilir enerjiye büyük yatırım

Turkcell, enerji yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğünü açıkladı. Şirketin toplam yenilenebilir enerji aktif kurulu gücü 99,1 MW seviyesine ulaştı.

Şirket, altı farklı ilde hayata geçirdiği sekiz saha tipi güneş enerjisi santrali projesiyle kurulu gücünü 74,4 MW seviyesine çıkardı. Bu yatırımlar, şirketin karbon ayak izini azaltma hedeflerinde önemli rol oynuyor.

Turkcell'in 2 bin 400’den fazla baz istasyonu, enerji ihtiyacının önemli bölümünü güneş enerjisinden karşılıyor. Şirket ayrıca kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji sertifikalarıyla desteklenen kaynaklardan temin ediyor.

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, şirketin elektrik tüketiminin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşıladığını belirterek, enerji dönüşümünün stratejik öncelikler arasında yer aldığını vurguladı.

Veri merkezlerinde çevreci dönüşüm

Ankara, Gebze, İzmir ve Tekirdağ’da bulunan yeni nesil veri merkezlerinin tamamı LEED Gold sertifikasına sahip. Bu merkezlerde yağmur suyu hasadı, atık su geri kazanımı ve atık ısının yeniden kullanılması gibi çevreci uygulamalar hayata geçiriliyor.

Ankara ve Tekirdağ veri merkezlerinde kurulan güneş enerjisi sistemleri sayesinde 2025 yılında toplam 2,2 GWh elektrik üretildi. Bu üretim, enerji verimliliği hedeflerine önemli katkı sağladı.

Su ayak izi ilk kez hesaplandı

Turkcell, 2025 faaliyet döneminde ilk kez su ayak izi hesaplaması gerçekleştirdi. Şirket, özellikle veri merkezlerinde kullanılan su miktarını çevresel performans göstergeleri arasına dahil ederek kaynak yönetimini daha etkin hale getirdi.

Kamil Kalyon, Turkcell’in telekomünikasyon sektöründe sera gazı azaltım hedefleri Uluslararası Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan Türkiye’deki tek şirket olduğunu belirtti.

Şirketin 2020 yılı baz alınarak belirlediği yakın dönem karbon azaltım hedeflerine planlanandan daha erken ulaşıldığı açıklandı. Turkcell, bu başarının ardından 2050 yılı net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı.

60 tondan fazla tekno atık geri dönüştürüldü

Turkcell’in 2019 yılında başlattığı “Eğitime Dönüştür” projesi kapsamında bugüne kadar 60 tonun üzerinde elektronik atık geri dönüşüme kazandırıldı. Şirket, bu proje sayesinde hem çevreye katkı sağladı hem de yüzlerce çocuğun eğitimine destek verdi. Gelecek dönemde de sürdürülebilirlik yatırımlarının artırılarak devam etmesi hedefleniyor.