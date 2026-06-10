Türkiye Hayat Emeklilik’ten yeni kampanya! Bir aylık sigorta primini karşılayacak

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Türkiye Hayat Emeklilik, müşterilerine hem güvence hem de finansal avantaj sunan yeni kampanyasını duyurdu.

“Bir Ay Bizden Kampanyası” kapsamında, belirlenen tarihler arasında satın alınan Prim İadeli Hayat Sigortası ve Yaşam Sigortası poliçelerinde bir aylık prim ödemesi Türkiye Hayat Emeklilik tarafından karşılanacak.

Şirket, kampanya ile hayat sigortalarına erişimi daha avantajlı hale getirmeyi ve sigorta güvencesini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Hem güvence hem birikim imkânı

Prim İadeli Hayat Sigortası ürünleri, sigorta koruması ile uzun vadeli birikim avantajını aynı çatı altında sunuyor.

Kampanyadan yararlanan müşteriler, olası risklere karşı kendileri ve aileleri için finansal güvence sağlarken aynı zamanda geleceğe yönelik birikim yapma fırsatı elde ediyor.

Bu özellikleriyle ürünler, özellikle uzun vadeli finansal planlama yapmak isteyenler için dikkat çekici seçenekler arasında yer alıyor.

Vergi avantajı da sunuluyor

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Bankasürans Satış Genel Müdür Yardımcısı Ersener San, kampanyanın sigorta güvencesini daha erişilebilir hale getirmeyi amaçladığını belirtti.

San, Dövize Endeksli Prim İadeli Hayat Sigortası ve Yaşam Sigortası ürünleri sayesinde müşterilerin yalnızca finansal koruma elde etmekle kalmadığını, aynı zamanda yüzde 40’a varan vergi avantajından da yararlanabildiğini ifade etti.

Ödenen primler geri alınabiliyor

Kampanya kapsamındaki ürünlerin öne çıkan özelliklerinden biri de poliçe süresi sonunda ödenen primlerin geri alınabilmesi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre müşteriler, poliçe süresinin sonunda yatırdıkları primleri dövize endeksli şekilde geri alma imkanına sahip oluyor.

Bu sayede sigortalılar hem koruma hem de birikim avantajını aynı anda değerlendirebiliyor.

30 Haziran’da sona erecek

11 Mayıs 2026 tarihinde başlayan kampanya, 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.

Kampanyadan yararlanabilmek için poliçenin belirtilen tarihler arasında satın alınması ve ilk taksit ödemesinin kampanya süresi içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Şirket yetkilileri, kampanyanın Prim İadeli Hayat Sigortası ve Yaşam Sigortası ürünlerinde geçerli olduğunu vurguluyor.

Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, Türkiye Hayat Emeklilik’in resmi internet sitesi, Türkiye Sigorta mobil uygulaması ve anlaşmalı banka kanalları üzerinden bilgi edinebiliyor.