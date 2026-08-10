VakıfBank'ın aktif büyüklüğü 6 trilyon TL’ye dayandı

Reel sektöre sağladığı fi­nansman desteğini 4,3 trilyon TL’ye ulaştıran VakıfBank, yurt dışından yılın ilk yarısın­da 7,1 milyar dolar kaynak sağ­ladı. Banka, 2026'nın ilk yarı­sında 39,6 milyar lira vergi ön­cesi kar ve 30 milyar lira net dönem karı elde etti. Banka­dan yapılan açıklamada nakdi kredilerini yüzde 35 artışla 3,3 trilyon liraya, gayrinakdi kre­dilerini ise yüzde 34 artışla 1 trilyon liranın üzerine taşıyan bankanın nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla ekonomi­ye sağladığı toplam desteği 4,3 trilyon liraya ulaştı.

Güvenilir çözüm ortağı

VakıfBank Genel Müdü­rü Osman Arslan, Türkiye ekonomisinin üretim gücü­nü desteklediklerini belirtti. Kalkınma odaklı değer ban­kacılığı vizyonu doğrultu­sunda, uluslararası piyasa­lardan sağladıkları kaynak­larla Türkiye'nin üretimine, ihracatına ve istihdamına ke­sintisiz finansman sunmayı sürdürdüklerini aktaran Ars­lan, "Reel sektörümüzün ya­tırım iştahını güçlendirmeyi ve sürdürülebilir büyümesi­ne katkı sağlamayı en temel önceliklerimiz arasında görü­yoruz. Uluslararası piyasalar­dan temin ettiğimiz kaynak tutarı ve çeşitliliği ise yalnız­ca bankamızın finansal gücü­nü değil, aynı zamanda Tür­kiye ekonomisine duyulan güveni de teyit ediyor" ifade­lerini kullandı.

Arslan, üreten Türkiye'nin güçlü destekçisi oldukları­na işaret ederek, kaynakları­nı Türkiye'nin üretim kapasi­tesini, ihracatını, istihdamını ve yatırımlarını destekleyen alanlara yönlendirmeye de­vam ettiklerini anlattı. Arslan, “Önümüzdeki dönemde de ye­nilikçi finansman modelleri geliştirmeyi sürdürecek, ülke­mizin kalkınma yolculuğunda yalnızca finansman sağlayan bir banka değil, aynı zamanda büyümeye yön veren güveni­lir bir çözüm ortağı olmaya de­vam edeceğiz” dedi.