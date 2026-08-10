VakıfBank'ın aktif büyüklüğü 6 trilyon TL’ye dayandı
VakıfBank, yılın ikinci çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı. Banka, yıllık bazda aktif büyüklüğünü yüzde 28 oranında artırarak 5,8 trilyon TL’nin üzerine taşıdı. Aynı dönemde bankanın öz kaynakları yıllık bazda yüzde 43 artışla 353 milyar liraya, toplam mevduatı ise 3,6 trilyon liraya ulaştı.
Reel sektöre sağladığı finansman desteğini 4,3 trilyon TL’ye ulaştıran VakıfBank, yurt dışından yılın ilk yarısında 7,1 milyar dolar kaynak sağladı. Banka, 2026'nın ilk yarısında 39,6 milyar lira vergi öncesi kar ve 30 milyar lira net dönem karı elde etti. Bankadan yapılan açıklamada nakdi kredilerini yüzde 35 artışla 3,3 trilyon liraya, gayrinakdi kredilerini ise yüzde 34 artışla 1 trilyon liranın üzerine taşıyan bankanın nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla ekonomiye sağladığı toplam desteği 4,3 trilyon liraya ulaştı.
Güvenilir çözüm ortağı
VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye ekonomisinin üretim gücünü desteklediklerini belirtti. Kalkınma odaklı değer bankacılığı vizyonu doğrultusunda, uluslararası piyasalardan sağladıkları kaynaklarla Türkiye'nin üretimine, ihracatına ve istihdamına kesintisiz finansman sunmayı sürdürdüklerini aktaran Arslan, "Reel sektörümüzün yatırım iştahını güçlendirmeyi ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı en temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Uluslararası piyasalardan temin ettiğimiz kaynak tutarı ve çeşitliliği ise yalnızca bankamızın finansal gücünü değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisine duyulan güveni de teyit ediyor" ifadelerini kullandı.
Arslan, üreten Türkiye'nin güçlü destekçisi olduklarına işaret ederek, kaynaklarını Türkiye'nin üretim kapasitesini, ihracatını, istihdamını ve yatırımlarını destekleyen alanlara yönlendirmeye devam ettiklerini anlattı. Arslan, “Önümüzdeki dönemde de yenilikçi finansman modelleri geliştirmeyi sürdürecek, ülkemizin kalkınma yolculuğunda yalnızca finansman sağlayan bir banka değil, aynı zamanda büyümeye yön veren güvenilir bir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz” dedi.