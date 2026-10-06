World’ün 40. yıl hedefi 65 milyar işlem

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Türkiye’de kartlı ödeme sistemlerinin öncüsü Ya­pı Kredi World, 35. yılını rekor rakamlar, yenilenen kart tasarımları, güncellenen Vadaa ve yapay zekâ odaklı büyüme viz­yonuyla kutluyor. Bugüne kadar 35 milyon kişiye ulaşan ve 40 milyar kart işlemini geride bıra­kan marka, önümüzdeki 5 yılda 25 milyar ilave işlem gerçekleş­tirerek 40. yılında toplam işlem sayısını 65 milyara çıkarmayı he­defliyor. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen ve Ya­pı Kredi Ödeme Sistemleri Yöne­tim Başkanı İçten Akalın’ın katı­lımıyla gerçekleşen toplantıda; küresel ligdeki konum, dijitalleş­me vizyonu, yurt dışı açılım plan­ları ve yenilenen kurumsal kim­lik kamuoyuna duyuruldu.

35 yılda 100 milyar TL’lik puan dağıtıldı

Lisans bankalarıyla birlikte bugün 28 milyon aktif müşteriye, 60 milyon karta ve 1,5 milyon üye iş yerine ulaşan World ekosiste­mi, 35 yıllık süreçte toplam 35 milyon tekil kişinin hayatına do­kundu. World’ün 35 yıllık yolcu­luğunu değerlendiren Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, markanın büyüme ivme­sini şu sözlerle aktardı: “35 yılda 40 milyar işlemi geride bıraktık; markamızın 30. yılında 25 milyar olan toplam hacmimiz son 5 yılda 15 milyar arttı. Worldcard sahip­lerinin bu dönemde gerçekleştir­diği 40 milyar lira işlemlik har­camayla kazandığı puanların bu­günkü değeri ise 100 milyar TL’yi geride bıraktı. Türkiye’de işlem adedimiz yıllık yaklaşık yüzde 10 büyüyor. Bugünkü trende baktı­ğımızda 40. yılımızda 20-25 mil­yar arasında ilave işlemle 65 mil­yar işlemi görmek mümkün.”

Sistemde dakikada ortalama 6 bin 500, günde ise yaklaşık 10 milyon başarılı kart işlemi ger­çekleşiyor. Sorgulama ve diğer işlem tipleriyle birlikte günlük işlem yükü 30 milyona ulaşırken, tüm bu operasyon ortalama 30 milisaniyelik işlem süresi ve sı­fır hata toleransıyla yürütülüyor. Yapı Kredi kartlarıyla mağaza­larda yapılan fiziksel ödemelerin yüzde 80’i, yani her 5 işlemden 4’ü temassız olarak tamamlanı­yor. Banka, 2021 yılı verileriyle kıyaslandığında 2026 yıl sonu itibarıyla toplam işlem adedini 2,5 katına çıkarmayı öngörüyor. Aynı dönemde, temassız işlem adetlerinin 3 katına, e-ticaret iş­lem adetlerinin ise 2 katına ulaş­ması bekleniyor.

Sürtünmesiz ödeme stratejinin merkezinde

Ödeme süreçlerini tüketici için zaman kaybı olmaktan çıka­ran ‘sürtünmesiz ödeme’ deneyi­mi, World’ün gelecek stratejisi­nin merkezinde yer alıyor. Yapay zekâyı uzun süredir operasyo­nel verimlilik ve dolandırıcılıkla mücadelede kullanan banka, yeni dönemde bu teknolojiyi müşteri deneyimini kişiselleştirmek için devreye alıyor. Geliştirilen ya­pay zekâ destekli dijital asistan­lar, müşterilerin geçmiş finan­sal davranışlarını ve tercihlerini analiz ederek bütçelerine en uy­gun kampanya ve avantaj öneri­lerini doğru zamanda ve anlaşılır bir biçimde sunacak. Yapı Kredi Ödeme Sistemleri Yönetim Baş­kanı İçten Akalın ise değerlendir­mesinde şunları kaydetti: “Müş­terilerimize sunduğumuz kolay ödeme deneyiminin yaygınlaş­masıyla birlikte 2021’de 1 milyon olan QR ve NFC işlem adedinin 2026 yıl sonunda 230 milyonu aş­masını bekliyoruz.”

Bu arada World, 35. yıl dönü­münde kart tasarımlarını daha sade ve zamansız bir anlayışla güncelledi.

Yeni ülkeler ile görüşüyoruz

World’ün gelecek dönem hedefleri arasında yurt dışına açılım da bulunuyor. World Card’ın 2012 yılında Azerbaycan’da kullanıma sunulduğunu hatırlatan Serkan Ülgen, burada elde edilen deneyimin farklı ülkelere taşınması konusunda çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, World’ün yanı sıra Crystal ve Adios gibi kart markalarının da yurt dışındaki bankalarla iş birlikleri üzerinden farklı pazarlara taşınabileceğini belirtti.