Yapı Kredi CEO’su Erün: Statejik büyümede dönüm noktasındayız
İtalyan varlık ve servet yönetim şirketi Azimut Holding SpA, Yapı Kredi Portföy Yönetimi AŞ’nin satın alınması için Yapı Kredi ile anlaşma imzaladı. Azimut ile Yapı Kredi uzun soluklu bir işbirliği hedefliyor.
Yapı Kredi Portföy Yönetiapı Kredi, Yapı Kredi Portföy’ü uluslararası portföy yönetimi grubu AZ International Holdings S.A.’e (Azimut) satmak ve 15 yıl süreyle münhasır dağıtım ve stratejik iş birliği yürütmek üzere anlaşmaya vardı. İşlemin bankaya sağlayacağı nakit girişinin yaklaşık 425 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, Yapı Kredi’nin çekirdek sermaye (CET 1) oranını da 70 baz puan güçlendirmesi öngörülüyor.
Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, anlaşmanın önemine işaret ederken, “Bu işlem stratejik büyüme yolculuğumuzda önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Sektörde öncü girişimleri hayata geçirmeyi sürdürürken, Türkiye’de portföy yönetimi alanında türünün ilk örneği olan bir stratejik iş birliğine imza atıyoruz. Yapı Kredi’nin güçlü hizmet modeli ve dağıtım gücünü, Azimut’un uluslararası yatırım uzmanlığıyla birleştireceğiz” ifadelerini kullandı. Erün, “Yapılan iş birliği sayesinde yatırım fonları uluslararası standartlarda yönetilmeye devam ederken, müşterilerimiz de yurt dışı pazarlarının sunduğu fırsatlardan yararlanabilecek” dedi.
2018’den beri peşindeydi
Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar, Yapı Kredi Portföy’ü satın almak için ilk teması 2018 yılında kurduklarını belirterek “Yapı Kredi Türkiye’nin özel bir markası. Pazar araştırmalarında da Yapı Kredi Portföy açık ara lider çıktı. Sonunda gördük ki 1+1=3 edecek. Dolayısı ile bu stratejik ortaklıktan büyük potansiyel görüyoruz. Konuya da rakamlardan bağımsız bakıyoruz” dedi.
Salar, 15 yıllık dağıtım anlaşmasının da “daha uzun soluklu” olmasını istediklerini kaydederek, “Biz organik de büyüdük ve bir yere geldik. Ama çok sıçramak için bir kaldıraç lazımdı. Organik büyümeye de devam edeceğiz. Ama perakende de bir yere ulaşmak için bu satın alma önemli bir kaldıraç” diye konuştu. Azimut CEO’su Giorgio Medda “Bu ittifak, pazar lideri bir bankayla kurduğumuz ikinci büyük stratejik ortaklık niteliğinde olup, uzun vadeli bir dağıtım anlaşmasıyla desteklenmesi sayesinde küresel ürün fabrikalarımızın olağanüstü kalitesinin bir başka kanıtını oluşturuyor” dedi.
Azimut CEO’su Alessandro Zambotti ise “Bu satın alma, yaklaşık 30 milyar euroluk bir platform (Türkiye’nin ikinci büyük portföy yönetim şirketi) yaratıyor ve sermayenin son derece verimli bir şekilde kullanıldığını temsil ediyor. İşlem, 2026 yılında 65 ila 75 milyon euro tutarında beklenen birleşik net kâr katkısı ve önümüzdeki üç yıl boyunca ortalama yüzde 10 hisse başına kâr (EPS) artışı sağlayarak, anında değer yaratıyor” bilgisini verdi.