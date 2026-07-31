Google Haberler

Yapı Kredi CEO’su Erün: Statejik büyümede dönüm noktasındayız

İtalyan varlık ve servet yönetim şirketi Azimut Holding SpA, Yapı Kredi Portföy Yönetimi AŞ’nin satın alınması için Yapı Kredi ile anlaşma imzaladı. Azimut ile Yapı Kredi uzun soluklu bir işbirliği hedefliyor.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yapı Kredi CEO’su Erün: Statejik büyümede dönüm noktasındayız

Yapı Kredi Portföy Yönetia­pı Kredi, Yapı Kredi Port­föy’ü uluslararası portföy yönetimi grubu AZ Internatio­nal Holdings S.A.’e (Azimut) sat­mak ve 15 yıl süreyle münhasır dağıtım ve stratejik iş birliği yü­rütmek üzere anlaşmaya vardı. İşlemin bankaya sağlayacağı na­kit girişinin yaklaşık 425 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, Yapı Kredi’nin çe­kirdek sermaye (CET 1) oranını da 70 baz puan güçlendirmesi ön­görülüyor.

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, anlaşmanın önemine işa­ret ederken, “Bu işlem stratejik büyüme yolculuğumuzda önemli bir dönüm noktasını temsil edi­yor. Sektörde öncü girişimleri ha­yata geçirmeyi sürdürürken, Tür­kiye’de portföy yönetimi alanında türünün ilk örneği olan bir strate­jik iş birliğine imza atıyoruz. Yapı Kredi’nin güçlü hizmet modeli ve dağıtım gücünü, Azimut’un ulus­lararası yatırım uzmanlığıyla bir­leştireceğiz” ifadelerini kullan­dı. Erün, “Yapılan iş birliği saye­sinde yatırım fonları uluslararası standartlarda yönetilmeye devam ederken, müşterilerimiz de yurt dışı pazarlarının sunduğu fırsat­lardan yararlanabilecek” dedi.

2018’den beri peşindeydi

Azimut Portföy Genel Müdü­rü Murat Salar, Yapı Kredi Port­föy’ü satın almak için ilk teması 2018 yılında kurduklarını belirte­rek “Yapı Kredi Türkiye’nin özel bir markası. Pazar araştırmala­rında da Yapı Kredi Portföy açık ara lider çıktı. Sonunda gördük ki 1+1=3 edecek. Dolayısı ile bu stra­tejik ortaklıktan büyük potansi­yel görüyoruz. Konuya da rakam­lardan bağımsız bakıyoruz” dedi.

Salar, 15 yıllık dağıtım anlaşması­nın da “daha uzun soluklu” olma­sını istediklerini kaydederek, “Biz organik de büyüdük ve bir yere geldik. Ama çok sıçramak için bir kaldıraç lazımdı. Organik büyü­meye de devam edeceğiz. Ama pe­rakende de bir yere ulaşmak için bu satın alma önemli bir kaldıraç” diye konuştu. Azimut CEO’su Gi­orgio Medda “Bu ittifak, pazar li­deri bir bankayla kurduğumuz ikinci büyük stratejik ortaklık ni­teliğinde olup, uzun vadeli bir da­ğıtım anlaşmasıyla desteklenmesi sayesinde küresel ürün fabrikala­rımızın olağanüstü kalitesinin bir başka kanıtını oluşturuyor” dedi.

Azimut CEO’su Alessandro Zambotti ise “Bu satın alma, yak­laşık 30 milyar euroluk bir plat­form (Türkiye’nin ikinci büyük portföy yönetim şirketi) yaratıyor ve sermayenin son derece verim­li bir şekilde kullanıldığını tem­sil ediyor. İşlem, 2026 yılında 65 ila 75 milyon euro tutarında bek­lenen birleşik net kâr katkısı ve önümüzdeki üç yıl boyunca or­talama yüzde 10 hisse başına kâr (EPS) artışı sağlayarak, anında değer yaratıyor” bilgisini verdi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL