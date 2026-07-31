Yapı Kredi CEO’su Erün: Statejik büyümede dönüm noktasındayız

Yapı Kredi Portföy Yönetia­pı Kredi, Yapı Kredi Port­föy’ü uluslararası portföy yönetimi grubu AZ Internatio­nal Holdings S.A.’e (Azimut) sat­mak ve 15 yıl süreyle münhasır dağıtım ve stratejik iş birliği yü­rütmek üzere anlaşmaya vardı. İşlemin bankaya sağlayacağı na­kit girişinin yaklaşık 425 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, Yapı Kredi’nin çe­kirdek sermaye (CET 1) oranını da 70 baz puan güçlendirmesi ön­görülüyor.

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, anlaşmanın önemine işa­ret ederken, “Bu işlem stratejik büyüme yolculuğumuzda önemli bir dönüm noktasını temsil edi­yor. Sektörde öncü girişimleri ha­yata geçirmeyi sürdürürken, Tür­kiye’de portföy yönetimi alanında türünün ilk örneği olan bir strate­jik iş birliğine imza atıyoruz. Yapı Kredi’nin güçlü hizmet modeli ve dağıtım gücünü, Azimut’un ulus­lararası yatırım uzmanlığıyla bir­leştireceğiz” ifadelerini kullan­dı. Erün, “Yapılan iş birliği saye­sinde yatırım fonları uluslararası standartlarda yönetilmeye devam ederken, müşterilerimiz de yurt dışı pazarlarının sunduğu fırsat­lardan yararlanabilecek” dedi.

2018’den beri peşindeydi

Azimut Portföy Genel Müdü­rü Murat Salar, Yapı Kredi Port­föy’ü satın almak için ilk teması 2018 yılında kurduklarını belirte­rek “Yapı Kredi Türkiye’nin özel bir markası. Pazar araştırmala­rında da Yapı Kredi Portföy açık ara lider çıktı. Sonunda gördük ki 1+1=3 edecek. Dolayısı ile bu stra­tejik ortaklıktan büyük potansi­yel görüyoruz. Konuya da rakam­lardan bağımsız bakıyoruz” dedi.

Salar, 15 yıllık dağıtım anlaşması­nın da “daha uzun soluklu” olma­sını istediklerini kaydederek, “Biz organik de büyüdük ve bir yere geldik. Ama çok sıçramak için bir kaldıraç lazımdı. Organik büyü­meye de devam edeceğiz. Ama pe­rakende de bir yere ulaşmak için bu satın alma önemli bir kaldıraç” diye konuştu. Azimut CEO’su Gi­orgio Medda “Bu ittifak, pazar li­deri bir bankayla kurduğumuz ikinci büyük stratejik ortaklık ni­teliğinde olup, uzun vadeli bir da­ğıtım anlaşmasıyla desteklenmesi sayesinde küresel ürün fabrikala­rımızın olağanüstü kalitesinin bir başka kanıtını oluşturuyor” dedi.

Azimut CEO’su Alessandro Zambotti ise “Bu satın alma, yak­laşık 30 milyar euroluk bir plat­form (Türkiye’nin ikinci büyük portföy yönetim şirketi) yaratıyor ve sermayenin son derece verim­li bir şekilde kullanıldığını tem­sil ediyor. İşlem, 2026 yılında 65 ila 75 milyon euro tutarında bek­lenen birleşik net kâr katkısı ve önümüzdeki üç yıl boyunca or­talama yüzde 10 hisse başına kâr (EPS) artışı sağlayarak, anında değer yaratıyor” bilgisini verdi.