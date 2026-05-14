2026 Dünya Kupası başlangıç tarihi: Türkiye'nin Dünya Kupası maçı ne zaman?

2026 Dünya Kupası için heyecan gitgide artıyor. Turnuva için gün sayılırken Türkiye ilk maçını Avustralya ile oynayacak. Vatandaşlar maçı beklerken "Türkiye Dünya Kupası maçı ne zaman" sorusu gittikçe artıyor.

2026 Dünya Kupası hangi tarihte başlıyor?

Turnuva ilk kez ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın katıldığı en büyük Dünya Kupası olacak. Açılış maçı 11 Haziran 2026, final ise 19 Temmuz 2026'da oynanacak.

Türkiye’nin gruptaki maç takvimi ise şöyle:

14 Haziran (07:00): Avustralya vs Türkiye (Vancouver, BC Place)

20 Haziran (06:00): Türkiye vs Paraguay (Santa Clara, Levi's Stadium)

26 Haziran (05:00): Türkiye vs ABD (Inglewood, SoFi Stadium)