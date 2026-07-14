2026 DÜNYA KUPASI YARI FİNAL: Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Dünya Kupası'nda heyecan dolu müsabaka futbolseverleri bekliyor. Fransa'nın ve İspanya'nın dünya yıldızları yarı finalde sahneye çıkıyor. Seyircinin hop oturup hop kalkacağı mücadele sabırsızlıkla bekleniyor. Dillerden düşmeyen soru "Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa - İspanya 2026 Dünya Kupası Yarı Final maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Olise, Doue, Mbappe

İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal

Mbappe rekorun eşiğinde

Fransa'nın kaptanı Kylian Mbappe turnuvada çıktığı 6 maçta 8 gol kaydetti. Mbappe, Dünya Kupası kariyerindeki toplam gol sayısını 20'ye çıkararak Lionel Messi'nin 21 gollük tarihi rekorunun sadece bir gol gerisinde bulunuyor.

İkinci yarı etkisi

Fransa'nın turnuvada attığı 16 golün 11'i maçların ikinci yarılarında (veya uzatma dakikalarında) geldi. Fiziksel dayanıklılıkları rakipleri yoruyor.

İspanya'nın pas duvarı

Turnuvanın en çok topla oynayan (%73) ve maç başına en çok başarılı pas yapan (661 pas) takımı İspanya. Rakiplerine neredeyse hiç şut şansı vermiyorlar (maç başına kalelerinde sadece 5.7 şut gördüler).

İspanya üstün

İki ülke bugüne kadar toplam 38 kez karşı karşıya gelirken, İspanya elde ettiği galibiyet sayısıyla rakibine karşı üstünlük kurdu.

Oynanan 38 maçın 18'ini İspanya kazanırken, Fransa sahadan 13 kez galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 7 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Gol istatistiklerinde de üstün olan taraf İspanya oldu. İspanyollar rakip fileleri 71 kez havalandırırken, Fransa ise 44 gol kaydetti.