Filenin Sultanları maçı ne zaman? Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın rakibi Kanada oldu. Bu heyecan dolu müsabakayı kaçırmak istemeyenler "Filenin Sultanları maçı ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız 2026 Milletler Ligi'nde 12 maça çıktı. 9 Galibiyet 3 mağlubiyet alan Filenin Sultanları 4. sırada yer alırken çeyrek finalde Kanada ile karşılaşacak. Vatandaşlar bu maçı canlı izlemek isterken "Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.
Filenin Sultanları maçı ne zaman?
Türkiye-Kanada müsabakası 22 Temmuz Çarşamba günü Macau East Asian Games Dome'da oynanacak. Saat henüz belli olmazken mücadelenin TRT Spor'dan yayınlanması bekleniyor.
Diğer çeyrek final mücadelelerinde Amerika Birleşik Devletleri - Çin, İtalya - Hollanda, Brezilya - Japonya ile karşılaşacak.