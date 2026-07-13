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Filenin Sultanları maçı ne zaman? Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın rakibi Kanada oldu. Bu heyecan dolu müsabakayı kaçırmak istemeyenler "Filenin Sultanları maçı ne zaman" sorusunu yöneltiyor.

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Filenin Sultanları maçı ne zaman? Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız 2026 Milletler Ligi'nde 12 maça çıktı. 9 Galibiyet 3 mağlubiyet alan Filenin Sultanları 4. sırada yer alırken çeyrek finalde Kanada ile karşılaşacak. Vatandaşlar bu maçı canlı izlemek isterken "Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.

Filenin Sultanları maçı ne zaman?

Türkiye-Kanada müsabakası 22 Temmuz Çarşamba günü Macau East Asian Games Dome'da oynanacak. Saat henüz belli olmazken mücadelenin TRT Spor'dan yayınlanması bekleniyor.

Diğer çeyrek final mücadelelerinde Amerika Birleşik Devletleri - Çin, İtalya - Hollanda, Brezilya - Japonya ile karşılaşacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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