Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

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Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Madrid'deki organizasyonda Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisi finalinde İtalyan Mauro Nespoli ile karşılaştı.

Rakibini 29-27, 30-25 ve 26-25'lik setlerle 6-0 mağlup eden milli sporcu, Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya ayağını şampiyon olarak tamamladı.