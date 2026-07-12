Arjantin uzatmalarda güldü, yarı finalde rakip İngiltere
Son dünya şampiyonu Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde normal süresi 1-1 sona eren mücadelede İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup ederek son dört takım arasına kaldı. Lionel Messi bir asistle galibiyete katkı sağlarken, Arjantin yarı finalde İngiltere ile eşleşti.
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İsviçre, ABD'nin Missouri eyaletindeki Kansas City Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Maça etkili başlayan Arjantin, 10. dakikada Lionel Messi'nin hazırladığı pozisyonda Alexis Mac Allister'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Arjantin'in üstünlüğüyle tamamlandı.
İsviçre 10 kişi kaldı
İkinci yarıda oyuna ortak olan İsviçre, 67. dakikada Dan Ndoye'un golüyle skora denge getirdi. Mücadelenin 72. dakikasında ise Breel Embolo, hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve mücadele uzatmalara taşındı.
Uzatmalarda Arjantin üstünlüğünü kabul ettirdi
İlk uzatma devresinde gol sesi çıkmazken, Arjantin ikinci uzatma bölümünde sonuca gitti. Julian Alvarez 112. dakikada kaydettiği golle takımını yeniden öne geçirirken, Lautaro Martinez 120+1. dakikada farkı ikiye çıkararak skoru 3-1'e taşıdı.
Karşılaşma bu sonuçla tamamlanırken, son dünya şampiyonu Arjantin yarı finale yükselen taraf oldu.
Rakip İngiltere
Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde 15 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de İngiltere ile finale çıkma mücadelesi verecek. Lionel Messi liderliğindeki Arjantin, üst üste ikinci Dünya Kupası şampiyonluğu hedefi doğrultusunda yoluna devam etti.