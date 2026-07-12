Kavurucu sıcaklar geri dönüyor: Termometreler 42 dereceyi gösterecek

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları iç ve güney kesimlerde bir miktar artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ülkenin büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava etkili olurken, kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in bazı bölgelerinde yerel yağış görülecek.

Sağanak yağış beklenen bölgeler

Tahminlere göre, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların kısa süreli ve yerel nitelikte olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nde Adana ve Antalya'nın iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak geçişleri öngörülürken, Doğu Karadeniz'de özellikle Rize ve Trabzon çevresinde aralıklı yağış bekleniyor.

Rüzgâr hafif ve orta kuvvette esecek

Rüzgârın yurt genelinde kuzey yönlerden, güneydoğu kesimleri ile Akdeniz'de ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Güneydoğu'da 42 dereceye ulaşacak

Sıcaklıkların en yüksek seviyelere ulaşacağı bölgeler yine Güneydoğu Anadolu olacak. Şanlıurfa'da 42, Diyarbakır'da 41, Mardin ve Siirt'te ise 39 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'nde Denizli'de 39, Manisa ve Muğla'da 37, İzmir'de 36 derece sıcaklık beklenirken, İç Anadolu'da Ankara ve Konya'da 33 derece, Eskişehir'de 32 derece öngörülüyor.

İstanbul'da havanın az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklığın 30 derece olması beklenirken, Bursa ve Çanakkale'de termometrelerin 34 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor.

Yağışlar kuzeydoğuda etkili olacak

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda Erzurum'un parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin ise öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, yağış beklenen bölgelerde ani sağanaklara karşı dikkatli olunmasını isterken, sıcaklığın yüksek seyredeceği iç ve güney kesimlerde özellikle günün en sıcak saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması konusunda uyarıda bulundu.