74 kilo altın, 20 milyon dolar ve bir istifa

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Endonezya’da yolsuzluk soruşturması kapsamında 12 adrese düzenlenen baskınlarda 74 kilogram külçe altın ve 20 milyon doları aşan nakit ele geçirildi. Üst düzey savcı Febrie Adriansyah görevinden ayrıldı.

Endonezya’da yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gerçekleştirilen baskınlar, bir evde bulunan kilitli kasanın açılmasıyla yeni bir boyuta ulaştı. Kasadan külçe altınların yanı sıra farklı para birimlerinde milyonlarca dolarlık nakit çıktı.

Polis ekipleri hafta boyunca aralarında Başsavcılıkta özel suçlardan sorumlu üst düzey savcı Febrie Adriansyah’ın evinin de bulunduğu 12 adreste arama yaptı. Operasyonlarda 15 kişi tanık olarak dinlendi.

Kasadan yedi valiz çıktı

Polis ekiplerinin Sentul bölgesindeki bir evde bulduğu büyük çelik kasanın içinde yedi valiz olduğu açıklandı. Valizlerden birinde toplam 74 kilogram ağırlığında külçe altın bulundu.

Diğer valizlerde ise Endonezya rupisi, ABD doları, Singapur doları ve Suudi Arabistan riyali dahil farklı para birimlerinde nakit ele geçirildi. Paraların toplam değerinin 20 milyon doları aştığı bildirildi.

Baskınlarda belgelere, cep telefonlarına ve varlıkların gerçek sahibinin belirlenmesine yardımcı olabileceği değerlendirilen bazı kişisel eşyalara da el konuldu. Polis, ele geçirilen altın ve nakdin kime ait olduğunu henüz açıklamadı.

Üst düzey savcı istifa etti

Febrie Adriansyah, baskınlardan sonra Başsavcılık Özel Suçlar Birimindeki görevinden ayrıldı. Başsavcılık, istifa kararının devam eden polis soruşturması sırasında kurumun tarafsızlığını korumak amacıyla alındığını duyurdu.

Adriansyah, istifasından önce yaptığı açıklamada hakkındaki usulsüzlük iddialarını reddetti. Neden elektrik kesintileriyle bağlantılı bir soruşturmanın kapsamına alındığını anlamadığını söyleyen Adriansyah, herhangi bir yanlış işlem yapmadığını savundu.

Polis ise soruşturma devam ettiği için Adriansyah’a yöneltilen olası suçlamaların ayrıntılarını paylaşmadı. Savcının istifasının ardından yaptığı açıklama talepleri de yanıtsız kaldı.

Dosyada büyük şirketler var

Soruşturmanın devlet sigorta şirketleri Jiwasraya ve Asabri’nin yönetimindeki usulsüzlük iddialarıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Dosyada rüşvet, kara para aklama ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılması şüpheleri araştırılıyor.

Polis ayrıca elektrik üretiminde kullanılan kömürün tedarik sürecindeki sorunları da inceliyor. Kömür tedarikinde yaşanan aksaklıkların ülkedeki son elektrik kesintilerine katkıda bulunduğu değerlendiriliyor.

Adriansyah daha önce Gojek’in kurucusu Nadiem Makarim, eski Ticaret Bakanı Thomas Lembong ve devlet enerji şirketi Pertamina hakkındaki yüksek profilli soruşturmalarda görev almıştı.

Yeni suçlamalar bekleniyor

Polis, operasyonun hangi kişi veya kurumları doğrudan hedef aldığı konusunda henüz ayrıntılı bilgi vermedi. Baskın yapılan adreslerin tamamının kimlere ait olduğu da açıklanmadı.

Soruşturmanın sonraki aşamasında ele geçirilen altın ve nakdin kaynağı, varlıkların gerçek sahipleri ve olası şüpheliler hakkında verilecek kararlar izlenecek. Polis, incelemeler tamamlandıkça kamuoyuna yeni bilgi verileceğini bildirdi.