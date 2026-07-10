KPSS-2026/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Merkezi atama sonuç tarihi belli oldu mu?

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Aylardır beklenen KPSS-2026/1 tercihleri 9 Temmuz'da başladı. İlk günden on binler tercihlerini yaptı. 16 Temmuz'a kadar işlemler devam edecek. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KPSS-2026/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, KPSS tercih sonuç tarihini yayımlamadı. Bir önceki dönem tercihler 18-25 Aralık tarihlerinde alınmış sonuçlar 7 Ocak tarihinde açıklanmıştı. Aynı süreç işlediği takdirde bu yıl sonuçların 29 Temmuz'da açıklanması beklenir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.