KPSS-2026/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Merkezi atama sonuç tarihi belli oldu mu?
KPSS-2026/1 tercihleri 9 Temmuz'da başladı ve 16 Temmuz'a kadar devam edecek. 2 gün içinde işlemlerini tamamlayanlar sonuç tarihini bekliyor. Binlerce kişi "KPSS-2026/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
Aylardır beklenen KPSS-2026/1 tercihleri 9 Temmuz'da başladı. İlk günden on binler tercihlerini yaptı. 16 Temmuz'a kadar işlemler devam edecek. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?
KPSS-2026/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM, KPSS tercih sonuç tarihini yayımlamadı. Bir önceki dönem tercihler 18-25 Aralık tarihlerinde alınmış sonuçlar 7 Ocak tarihinde açıklanmıştı. Aynı süreç işlediği takdirde bu yıl sonuçların 29 Temmuz'da açıklanması beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.