MEB tarafından 2026 LGS sonuçları açıklandı! Liselere Geçiş Sistemi sonuç sorgulama ekranı

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2026 LGS 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı sonuç tarihini 10 Temmuz olarak belirledi. Bugün yoğun şekilde "LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak" diye soruluyordu ki MEB beklenen açıklamayı az önce yaptı.

MEB'den yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezî sınavın sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

2026 LGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB ayrıca yayımladığı içerikte tercihlerin 13 Temmuz'da başlayıp 24 Haziran'da biteceğini ifade etti. Tercih sonuçları ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

İlk nakil tercih işlemleri ise 5-7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.

Bakan Tekin'den 2026 LGS sonuç açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2026 LGS sonuçlarının ilanı sonrası sosyal medyadan paylaşım yaptı. Bakan Tekin şu ifadelere yer verdi:

Sevgili Öğrencilerim,

Bugün LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçlarını açıkladık. Sınavda aldığınız puanın ötesinde her biriniz bizim için eşsiz bir değere sahipsiniz. En kıymetlilerimizsiniz.

Ortaöğretim sürecinde ilgi ve yeteneklerinize uygun olarak tercih edeceğiniz her eğitim kurumumuzda, sizi sevgi ve şefkatle karşılayacak kıymetli öğretmenlerimizi bulacaksınız.

Ortaokulu bitiren her öğrencimiz için sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının yanı sıra; yerel yerleştirme ve yetenek sınavıyla öğrenci alan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri gibi ilgi ve yeteneklerinize uygun pek çok eğitim kurumumuz bulunmaktadır.

Hayallerinizi gerçekleştirme yolunda tüm öğretmenlerimizle birlikte daima yanınızda olacağız.

Bu heyecanlı yolculukta hepinize başarılar diliyor, gözlerinizden öpüyorum.