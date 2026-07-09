Temmuz ayı asgari ücrete ara zam gelecek mi? Maaşlara zam yapılacak mı?

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Emekli ve memur 6 aylık enflasyon farkını hanesine yazdırdı. Özel sektör çalışanları ise kendilerine de zam yapılmasını istiyor. Milyonlarca asgari ücretli zam talep ederken "Asgari ücrete ara zam gelecek mi" sorusu ağır basıyor.

Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Hükümetten 9 Temmuz 2026 Perşembe günü konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Genel beklenti bu yıl da bir artış yapılmayacağı yönünde...

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından da konuya dair bir açıklama yapılmadı.