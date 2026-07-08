Son dakika... Trump suikast hazırlığı iddiasına cevap verdi: Ölüm listesinde birinciyim!

Beştepe'de düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından ABD Başkanı Donald Trump kameraların karşısına geçti.

Trump, Türkiye-ABD ilişkilerinden F-35 programına, İran'a yönelik olası askeri operasyonlardan NATO'nun geleceğine kadar birçok kritik konuya değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "büyük bir lider" olarak nitelendiren Trump, "Şu an en iyi ilişkilerimizden biri Türkiye ile" diyerek Ankara-Washington hattına ilişkin olumlu mesaj verdi. F-35 programı için de "Bir karar vereceğiz" dedi.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"Türkiye'de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Kendisi büyük bir insan, büyük bir lider. Uzun süredir dostum. Oldukça güçlü bir kişilik. Çok başarılı ve ülkesini oldukça iyi yönetiyor.

Her şey çok güzeldi

Uçaktan indiğimiz andan itibaren havalimanını gördük. Gerçekten çok güzeldi. Bizim zirvemiz için yeni bir terminal inşa ettiler. Her şey çok güzeldi. Bu yüzden Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de harika bir iş çıkardı.

İran saldırısı

İran'ın savaşma kabiliyeti büyük ölçüde zayıfladı. Ellerinde çok az sayıda füze ve füze rampası kaldı. Biz dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz.

Geçtiğimiz yıl Hollanda'daki zirve de başarılıydı. Savunma harcaması hedefini yüzde 2'den yüzde 5'e çıkardık. Şimdi herkes bunun için bize teşekkür ediyor. Kabul etmeyenlerin de zamanla bunu kabul edeceğine inanıyorum.

ABD, NATO'ya en büyük katkıyı sağlayan ülke

Liderler artık şunu çok iyi anlıyor: ABD, NATO'ya açık ara en büyük katkıyı sağlayan ülke. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz. NATO, iki yıl önce bize gülüyordu; bugün ise bize saygı duyuyor. Bu yıl savunmaya 1 trilyon dolarla rekor düzeyde yatırım yaptık. Önümüzdeki dönemde de bu yatırımlar artarak devam edecek.

Benim çıkardığım işi de seviyorlar

Odadaki saygı ve sevgiyi göremediniz ama beni seviyorlar, benim çıkardığım işi de seviyorlar. O odada çok büyük birlik vardı.

Ülkeler savunma harcamalarını 150 milyar dolar artırdı. Bu parayı da daha çok ABD tarafıdna üretilen ekipmanları alarak harcıyorlar. Keşke daha çok ve daha hızlı yapabilsek. Savunma şirketleri büyük fabrikalara sahipler ve 24 saat çalışıyorlar. Herkes tarife ödememek için ABD'de de üretime geçiyor.

ABD daha önce görmediği bir saygı görüyor

Geçtiğimiz iki gün içerisinde çok güzel görüşmeler gerçekleştirdik. Erdoğan, Zelenski, Şara... Konuşmamızda ABD'nin geri döndüğü anlaşılıyor. ABD daha önce görmediği bir saygı görüyor. Basının bunu görememesi çok üzücü. O odadaki birliktelik harikaydı. Çok başarılı bir zirveydi. Yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Genel Sekreter Mark Rutte'ye çok teşekkür ederim.

Ben de ortadan kaldırılabilirim

İran liderlerini ortadan kaldırdık. Ben de ortadan kaldırılabilirim ama dünya için doğru olanı yaptım.Venezuela'da da önemli bir başarı elde ettik. Dünyanın en kötü insanlarından biri olduğunu düşündüğümüz Maduro'yu yakaladık. Şimdi hapiste yargılanmayı bekliyor.

Ölüm listesinde birinciyim

Bir ABD başkanının görevde ölme oranı yüzde 5,2. İran'ın öldürme listesinde 1. sıradayım ve umursamıyorum. İşimi iyi yapıyorum. Bir liste açıklandı ölüm listesinde birinciymişim.

Farklı bir uçakla döneceğim. Yeni AirForce One Avrupa'ya uçacacak, askerler görebilsin diye.

İran'la tam ölçekli savaşa geri mi dönülüyor?

Ne zaman başlayacağını bilmiyorum ancak çok daha sert karşılık veriyoruz. Gerekirse bu gece de saldırabiliriz. Onların anladığı dilden konuşuyoruz. Her şeyin kısa sürede sona ereceğini düşünüyorum. Bunu özellikle petrol açısından söylüyorum. Hürmüz Boğazı'ndan gemiler ayrıldı ve bölgede büyük miktarda petrol bulunuyor. Çatışmanın uzun vadeli olacağını düşünmüyoruz. Petrol fiyatları dibe battı ama çok hızlı şekilde bitecek.

F35'ler konusunda anlaşma sağlandı mı?

İlk dönemimde de Erdoğan ile çok iyi bir ilişkiye sahiptim. Başkan Biden ile ilişkiler kötüleşti. Şu an en iyi ilişkilerimizden biri Türkiye ile. Dünyanın en iyi uçağı F35. Herkes istiyor. Kendisi savaşın da dışında kaldı, çok da iyi bir müttefik oldu. Oldukça güçlü bir orduya sahip. Bu konuda bir karar vereceğiz.

Çin de savaşa müdahil olmadı. Aptal olduğumuzu düşünüyorlardı ancak her zamankinden daha çok saygı duyuyorlar.