NATO liderlerine verilen yemeği kimin hazırladığı ortaya çıktı

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Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi gala yemeği dünya liderlerini aynı sofrada buluşturdu.

7 Temmuz 2026 Salı akşamı gerçekleştirilen davette, ittifakın 32 üye ülkesinin liderleri ile davetli devlet başkanları ve üst düzey heyetlere, Türk mutfağının köklü mirasını yansıtan özel bir menü sunuldu.

Resmi gala yemeğinin menüsü, uluslararası alanda başarılarıyla tanınan iki Michelin yıldızlı Şef Fatih Tutak tarafından hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen davette; ABD Başkanı Donald J. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de aralarında bulunduğu liderlere, Anadolu'nun farklı bölgelerinden seçilen ürünlerle hazırlanan özel lezzetler ikram edildi.

Yerel ürünler ve sürdürülebilirlik ön planda tutuldu

Haftalar süren hazırlık sürecinin ardından oluşturulan menüde mevsimsellik, yerel üretim ve sürdürülebilirlik ilkeleri esas alındı.

Kullanılan ürünlerin önemli bölümü Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üreticilerden temin edilirken, gala yemeği yalnızca resmi bir davet olmanın ötesine geçerek Türk mutfak kültürünü ve yerel üreticileri dünyaya tanıtan bir gastronomi vitrini niteliği kazandı.

NATO liderlerine hangi yemekler ikram edildi?

Dünya liderlerine sunulan gala menüsünde şu lezzetler yer aldı:

Taş fırında pide, Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balı

Zeytinyağlı sebze bayıldı, yanık Denizli yoğurdu

Deniz levreği ve tarama

Urla sakız enginarı ile Tokat asma yaprağı

Kuzu göbeği mantarlı firik bulguru

Dana kaburga tandır, yanık Trabzon tereyağı ve patlıcan

Mantı, tütsülenmiş Ayaş domates salçası

Milk baklava, Antep fıstığı köpüğü ve bergamot

Maraş dondurması

Fatih Tutak: Türk mutfağını temsil etmek büyük bir onurdu

Şef Fatih Tutak, böylesine önemli bir organizasyonda Türk mutfağını temsil etmekten büyük gurur duyduğunu belirtti.

Tutak, menüde Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen ürünleri, üreticilerin emeğini ve mutfak kültürünü çağdaş bir yaklaşımla anlatmayı hedeflediklerini ifade ederek, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu uluslararası zirvenin parçası olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.