Erdoğan'dan 32 NATO liderine dikkat çeken hediye: İsimlerine özel tabanca ve mermi

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NATO zirvelerinde geleneksel olarak kültürel ve sembolik hediyeler tercih edilirken, Ankara'daki zirvede alışılmışın dışına çıkıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, zirveye katılan 32 devlet ve hükümet başkanına isimlerine özel hazırlanan revolver tabanca hediye etmesi uluslararası diplomasi çevrelerinde dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'ya üye 32 ülkenin lideri için özel olarak hazırlanan Sarsılmaz SR 38 model revolverleri hediye etti. Her silahın üzerine ilgili liderin ismi işlendiği belirtilirken, hediyelerin yanında bir kutu gerçek mühimmat da yer aldı.

Bu sıra dışı tercih, zirvede en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Diplomatik çevrelerde, Türkiye'nin savunma sanayisindeki üretim kapasitesine vurgu yapan sembolik bir mesaj olarak değerlendirildi.

Gümrük işlemleri için muafiyet belgesi hazırlandı

Hediyelerin ülkelere sorunsuz şekilde ulaştırılabilmesi amacıyla paketlere ek belgeler de konuldu.

Silahların ihracat kontrollerinden muaf tutulması ve resmi heyetler aracılığıyla ülkelerine götürülebilmesini kolaylaştırmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı özel mektuplar ile gerekli gümrük belgelerinin de hediye paketlerine eklendiği öğrenildi.

Sarsılmaz SR 38'in teknik özellikleri

Liderlere verilen Sarsılmaz SR 38 modeli, hem 38 Special hem de .357 Magnum mühimmat kullanabilen revolver sınıfında yer alıyor.

Tek ve çift hareketli tetik mekanizmasına sahip model; alaşımlı dövme çelik gövde, namlu ve 6 fişek kapasiteli silindir yapısıyla üretiliyor. Yaklaşık 80 metre etkili menzile sahip olan tabancada, yatay ve dikey ayarlanabilir gez sistemi ile horoz emniyet mekanizması bulunuyor.

İki farklı namlu seçeneği bulunuyor

SR 38 modeli 4 inç ve 6 inç olmak üzere iki farklı namlu seçeneğiyle üretiliyor. Silahların satış fiyatı 45 bin 100-46 bin TL.

4 inçlik versiyonda toplam uzunluk 242,5 milimetre, namlu çıkış hızı ise 430 metre/saniye olarak belirtiliyor. 6 inçlik modelde ise toplam uzunluk 290 milimetreye, namlu çıkış hızı da 470 metre/saniyeye ulaşıyor.

Versiyonuna göre boş ağırlığı 1.165 ile 1.330 gram arasında değişen revolverlerin ahşap kabzeli özel üretim olarak hazırlandığı ve NATO liderlerine bu şekilde takdim edildiği ifade edildi.

İngiltere başbakanı Starmer silahı götüremedi

İngiliz basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a hediye ettiği tabancanın İngiltere'ye götürülmediğini öne sürdü.

The Guardian'ın haberine Starmer, İngiltere yasalarının ülkeye silah sokulmasına izin vermemesi nedeniyle Erdoğan'ın hediye ettiği tabancayı beraberinde götürmedi. İngiltere Başbakanı'nın silahı imha edilmek üzere Ankara'daki İngiltere Büyükelçiliği'nde bıraktığı öne sürüldü.