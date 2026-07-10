LGS'de kaç birinci var? 2026 Liselere Geçiş Sistemi kaç kişi ful yaptı, tam puan aldı?

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Milli Eğitim Bakanlığı saat 10.00'da LGS sonuçlarını açıkladı. Sonuçların ardından taban puanları merak edilirken kaç kişinin ful yaptığı ve tam puan aldığı araştırılıyor. İşte "LGS'de kaç birinci var" sorusunun yanıtı...

LGS'de kaç birinci var?

2026 LGS'de bu yıl 994 bin 358 aday ter döktü. Rapora göre 452 kişi 500 tam puan aldı. Geçen yılki birinci sayısı ise 719'du.

Hangi illerden birinci çıktığı kaç kişinin sıfır çektiği henüz yayımlanmadı.